Nya Betty Petterssons gymnasium söker engagerad skolkurator

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm

2022-03-30



Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningVi ser dig, vi hör dig, du lär digBetty Petterssons gymnasium i Enskede slår upp portarna i augusti 2022.Vi är det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan. Här kan eleverna läsa högskoleförberedande program och de guidas mot sin och vår gemensamma framtid. Vi är en gymnasieskola på riktigt där alla har möjlighet att vara en del i helheten och det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet. Vi vet att skicklig och närvarande personal är avgörande för att eleverna ska lyckas och att skolan därmed lyckas med sitt uppdrag. Om du tänker som vi så kanske du är vår nya skolkurator som vi nu söker till Betty Petterssons gymnasium.Skolkuratorn på Betty Petterssons gymnasium ingår i såväl skolans elevhälsoteam som i samverkan med skolsköterska, speciallärare/pedagog och rektor ansvarar för elevhälsan, samt i kristeamet. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå och ska stödja elevernas utveckling mot målen. Då skolans organisation är under uppbyggnad kommande två år, kommer tjänstens omfattning att öka.2022-03-30Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.Betty Petterssons skolkurator kommer verka på flera plan då vi ser relationsbyggandet som en viktig del av tjänsten. Det kan vara medverkan under friluftsdagar och våra MOF-dagar (människa, omvärld och framtids temadagar) samt engagemang i skolans friskvårdsarbete och värdegrundsarbete.Socionomexamen 210 HP.Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid50-70%. Tillträde: 2022-08-08 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-14Stockholms kommun6487691