Ny stjärna till Scandic Strömmen, deltid 50%
Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrköping
2025-09-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Södertälje
, Västerås
eller i hela Sverige
Mitt i centrala Norrköping, bara ett stenkast från centralstationen, ligger Scandic Strömmen. Hotellet har blivit utbyggt med en helt ny del och är nu Norrköping största hotell vilket innebär att det alltid är någonting spännande som händer hos oss.
Vi som jobbar här är ett stort gäng med mycket glädje och god stämning. Vår arbetsplats och vår servicekultur är något vi är mycket stolta över och värderar högt. Vi hjälps åt och är alltid i första hand ett team- det är ett vinnande koncept i vårt arbete som gör att våra gäster får hotellupplever i världsklass.
Nu söker vi en Breakfast host (Frukostvärd/Frukostvärdinna) till Scandic Strömmen.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
I dina arbetsuppgifter ingår matlagning i kök, förberedelse, framplockning och avplockning av buffé samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen - samt givetvis att ge ett glatt bemötande till våra gäster.
Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du vara villig att lära, lyhörd och stresstålig. Erfarenhet inom liknande arbete är meriterande men allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. Positionen kräver att du är en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten innefattar både vardagar och helger med rörligt schema. Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid. Anställningsgraden kan utökas under sommarperioder.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9525281