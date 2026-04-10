Ny restaurang öppnar snart vi söker bartenders!
Snart slår vi upp portarna till ett efterlängtat koncept i Mölndals hjärta.
Cappadocia. Unik inredning som är inspirerad av den magiska luftballongsstaden i Turkiet. Staden är även känd för sitt unika stenlandskap och sina uråldriga grottor. Detta har vi försökt efterlikna i vår inredning.
Medelhavsmat, turkisk mat.
Lunch mellan 11.00-14.00
A la carte 14.00-01.00 (med reservation för ändringar)
Vi satsar på små och mellanrätter med fokus på smakupplevelse utöver de vanliga och fina tallriks upplägg. Vi vill ge gästen en helhetsupplevelse med magiska smaker och atmosfär.
Vi värnar om personalens trivsel och att skapa det ultimata arbetsteamet för vår, din och gästens trivsel.
Vi söker dig som har erfarenhet av restaurangbranschen och är stresstålig. En positiv person som bidrar till god stämning, är självgående samt arbetar bra i team.
Du ska vara snabb, självgående, kreativ och ha erfarenhet av bartender yrket samt intresse och kunskap om alkohol och hur man blandar drinkar. Minst ett års erfarenhet.
Tjänstens omfattning: Heltid/deltid
• **Ange referens "RCbar" i din ansökan***
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RCbar".
Arbetsgivare Saltan Invest AB
(org.nr 556818-3056) Arbetsplats
Restaurang Cappadocia
