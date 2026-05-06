Ny möjlighet som markarbetare i Kiruna!
Vill du ta nästa steg som markarbetare? Vi söker erfarna och engagerade markarbetare till kommande uppdrag. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, konkurrenskraftig GFL-lön, bra försäkringar och moderna förmåner. För rätt person finns goda möjligheter till fler uppdrag över tid - och chans att utvecklas vidare i rollen. Ansök redan idag!
Om rollen
Vår kund håller hög kvalitet och erbjuder stabila projekt. Kundens projekt omfattar exempelvis:
Grundläggning och markberedning
VA-arbeten
Schakt, rörläggning och återfyllnad
Plattsättning och finplanering
Vägarbeten och anläggning
Arbete med maskiner, mätutrustning och laserinstrument
Arbetsledning eller ansvar för delar av arbetsplatsen (för dig med rätt erfarenhet)
Du inleder din anställning som konsult hos vår kund och är anställd av Professionals Nord under de första 6 månaderna. Förutsatt att det finns fortsatta projekt och att samarbetet fungerar väl för alla parter, finns goda möjligheter till förlängning - och på sikt även en direkt anställning hos kunden.
Du erbjuds
Trygg anställning med kollektivavtal
Marknadsmässig lön enligt GFL (din lön baseras på kundens nivå)
Pensionsavsättningar, försäkringar och goda anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag och moderna personalförmåner
Arbetskläder och utrustning vid behov
En personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdraget
Möjlighet att själv välja vilken arbetsplats du vill gå vidare med
Stabilitet hos seriösa och välrenommerade företag i branschen
För rätt person finns goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger - och det är även vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Vi söker dig som...
Vi söker dig som är en erfaren markarbetare och trivs med ett aktivt arbete utomhus. Du är trygg i din yrkesroll, gillar att lösa problem och samarbeta med andra - samtidigt som du tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt.
• Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
• Trivs med ett fysiskt arbete ute i friska luften
• Gillar problemlösning och att samarbeta
• Är självgående och trygg i din yrkesroll Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom mark/anläggning (minst en säsong)
Meriterande: ESA, Heta arbeten, Arbete på väg, maskinvana, rörläggning.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: alma.jonsson@pn.se
) / Alma Jonsson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Vill du ansöka utan CV? Maila alma.jonsson@pn.se
) och beskriv kort din erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181
9893710