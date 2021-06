Ny medarbetare till Payments Operations - Nordnet Bank AB - Övriga jobb i Stockholm

Nordnet Bank AB / Övriga jobb / Stockholm2021-06-27Nordnet är en bank för investeringar och sparande. Vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.Nordnet har 600 anställda och växer.Nordnet startade för snart 25 år sedan, med syftet att demokratisera sparande och investeringar. Vi har nu vuxit till den ledande digitala plattformen för sparande och investeringar i Norden. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare.2021-06-27Just nu söker vi en ny kollega till rollen som administratör på Payments Operations. Gruppen består av 17 medarbetare och ansvarar för att hantera våra kunders insättningar och uttag av likvid, utföra interna betalningar på uppdrag av övriga avdelningar inom Bank Operations, hantera likvidavstämningar samt hantera ärenden/ frågor från kundservice. Du ansvarar för att betalningar hanteras med hög kvalité och enligt uppsatta servicenivåer.Det dagliga arbetet innebär bland annat att:hantera våra kunders insättningar och uttag av likvidutföra daglig likvidavstämning av kontonutföra betalningar på uppdrag av andra interna avdelningarsäkerställa täckning på bankkonton av automatiska betalningsflödenhantera ärenden/frågor från kundserviceutföra betalningar i samband med bolåndelta i uppgradering, tester och förbättringar av systemI arbetet har vi löpande kontakt per telefon och via mail med interna och externa kunder och distributörer vilket ställer krav på att du är serviceinriktad samt lösningsorienterad. Flera av våra motparter är utländska varav god kommunikation på engelska är en förutsättning. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och utveckla våra processer och rutiner och vi ser därför att du deltar aktivt i dessa vid sidan om det dagliga arbetet.Du har erfarenhet av arbete i administrativa processer och du har ett stort intresse för den finansiella marknaden. Du är ansvarstagande, noggrann och har god problemlösningsförmåga. Du har också ett strukturerat arbetssätt och en vilja att ifrågasätta och utveckla våra system, rutiner och utförande av det dagliga arbetet. Du kan hantera tidspress i form av dagliga deadlines och känner stort ansvar och engagemang för ditt arbete. Teamwork ser du som en självklarhet och du har även en positiv och prestigelös inställning och attityd i arbetet.För att lyckas i rollen tror vi att du har/är:erfarenhet från arbete inom bank och finansakademisk examen inom ekonomi/finansgoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftförmåga och vilja att driva och implementera förändringar i arbetssätt och processermycket goda kunskaper i excelDet här erbjuder vi digHos oss får du möjligheten att jobba i en nordisk miljö med fokus på innovation, produktutveckling och teknik. Vi accelererar, förnyar oss själva och bygger den bästa plattformen för sparande och investeringar. Den nordiska marknaden för betalningar står inför stora förändringar och du kommer vara med på en fartfylld och utmanade resa med ett härligt team av skarpa och engagerade kollegor. Här finns det stor utvecklingspotential och möjligheter att få vara med på resan mot att bli förstahandsvalet bland nordiska sparare.Mer info om Nordnet finns på vår företagssajt och i vår "brand movie" This is Nordnet, som beskriver vår identitet.Besök oss också på: www.nordnet.se, www.nordnet.dk och www.nordnet.fi Då urval sker löpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 9 juli. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna Olofsson, Manager Payments Operations, på anna.olofsson@nordnet.se Observera att vi endast accepterar ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi vill också göra dig uppmärksam på att Nordnet tar kreditupplysning och gör bakgrundskontroll på alla som vi avser ska arbeta hos oss.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Nordnet Bank AB5831964