Ny idrottsplatsvaktmästare till Rosengårds Ishall
Malmö kommun / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-02-16
Ref: 20260367
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Trivs du i mötet med människor och tycker om att ge god service? Gillar du att arbeta på en ishall? Då kan du vara den vi söker! Till Malmö driftsektion östra söker vi nu en idrottsplatsvaktmästare med fokus på is-skötsel som vill bli en del av vårt engagerade och kompetenta team. Som idrottsplatsvaktmästare arbetar du med drift, skötsel och underhåll av våra idrottsanläggningar. Du bidrar till att skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer där Malmöbor kan utöva sina fritidsaktiviteter.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Enhet Malmö driftsektion östra arbetar du med många varierande arbetsuppgifter som omfattar skötsel och underhåll av stadens idrottsanläggningar i östra Malmö.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra lokaler, grönområden och aktivitetsytor håller hög standard så att Malmöbor och föreningsliv får de bästa förutsättningarna att bedriva sina aktiviteter.
Arbetet är omväxlande och innebär både självständigt ansvar och samarbete i grupp. Periodvis kan det vara fysiskt krävande, vilket gör att du bör trivas med att arbeta praktiskt och utomhus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Fokus kommer vara på arbete i ishall, där du bland annat ansvarar för is-skötsel som spolning av is, städning samt enklare reparationer
• Skötsel av grönytor, exempelvis underhåll och vård av gräs- och konstgräsplaner samt andra aktivitetsytor, inklusive biyteskötsel
• Skapa och bibehålla god kontakt med föreningar och allmänhet samt ge god service till våra besökare
• Göra felanmälningar samt öppna och stänga anläggningar
Arbetstiden är varierad och förlagd enligt schema, där kvälls- och helgarbete ingår ungefär var fjärde vecka.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker tjänsten har gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha B-körkort för manuellt växlad bil för att kunna arbeta hos oss. Du har tidigare arbetat med vaktmästeri, fastighetsskötsel eller inom servicebranschen. Har du en bakgrund inom föreningslivet, antingen som utövare eller ledare ser vi det som ett plus. Har du tidigare erfarenhet av vård/skötsel av ishall är det starkt meriterande.
För att lyckas i rollen är du som person ansvarskännande, engagerad och säkerhetsmedveten. Det är en självklarhet att du är positiv, lojal och flexibel och vill vara med och bidra till ett gott samarbete i gruppen. Eftersom du dagligen kommer att arbeta med föreningar ställer det höga krav på din servicenivå och flexibilitet. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt, samt god datorvana och goda IT-kunskaper.
Om arbetsplatsen
Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar sex sektioner med totalt cirka 80 medarbetare och sex sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar. Till enhet Malmö, med placering på östra driftsektionen söker vi nu en idrottsplatsvaktmästare med fokus på ishall med utgångspunkt från Rosengårds IP.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Långtidsvikariat med chans till förlängning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontaktperson Kommunal
Ulf Ahlström ulf.ahlstrom@malmo.se Jobbnummer
9746125