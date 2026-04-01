Ny gruppbostad i Aneby - var med från start!
Aneby kommun, Sociala avdelningen / Undersköterskejobb / Aneby
2026-04-01
Om jobbet
Välkommen till oss i Aneby kommun!
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
Vi söker nu en helt ny arbetsgrupp om totalt 7 medarbetare som får en unik möjligheten att tillsammans med nya kollegor skapa en trygg och välfungerande verksamhet från grunden. I slutet av augusti slår vi upp portarna till vår nya gruppbostad inom funktionshinderomsorgen - Duvgatan.
Inom funktionshinderomsorgen arbetar vi med att ge stöd och service till individer som behöver individanpassat stöd för att klara sin vardag. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring av våra arbetssätt. Inom digital teknik satsar vi till exempel på planering i mobiltelefon och digital signering.
Vi söker dig som är undersköterska, stödpedagog eller har läst barn- och fritid!
Om rollen
Som medarbetare hos oss arbetar du nära brukarna och ansvarar för att ge en trygg och professionell omsorg utifrån varje individs behov och förutsättningar. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med kollegor och andra professioner.
I arbetet ingår bland annat att:
• ge personlig omsorg och stöd i vardagen
• arbeta med dokumentation och uppföljning
• skapa en trygg och meningsfull vardag där brukarnas delaktighet och självbestämmande står i fokus
• bidra till en respektfull och inkluderande miljö för brukarna
Du möter människor med olika behov, vilket kräver att du är lyhörd, flexibel och har förmåga att prioritera i en föränderlig arbetsvardag. De 7 tjänsterna omfattar tillsvidareanställning om 80-100% där en variation av dag-, kväll- och helgarbete samt sovande jour ingår.Publiceringsdatum2026-04-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, omtänksam och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete. Vi värdesätter initiativförmåga och ser gärna att du är kreativ i att hitta aktiviteter som engagerar brukarna. Du är en trygg person som har förmåga att se och förstå andra människors behov och perspektiv samt trivs med att samarbeta med kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Därför ser vi att du som söker ska:
• vara undersköterska, stödpedagog eller ha utbildning från barn- och fritidsprogrammet
• innehar B-körkort
• ha goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande är om du:
• har tidigare erfarenhet från arbete inom LSS-verksamhet
• har god datavanaÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv - tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Inför anställning genomför Aneby kommun en registerkontroll enligt gällande lag. För att få använda yrkestiteln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen. Du behöver också kunna visa att du har svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316496".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498)
Aneby kommun, Sociala avdelningen
Enhetschef
Daniel Fransson daniel.fransson@aneby.se
