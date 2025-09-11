Ny boendestödare till Bagarevägen
2025-09-11
Nu söker vi en ny boendestödjare till vårt team på Bagarevägen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en tillsvidareanställning på drygt 90 %. Om Bagarevägen
Bagarevägen är en gruppbostad för vuxna enligt LSS, beläget i ett lugnt område i Stenkullen, Lerums kommun. Det finns goda förbindelser till både Göteborg och Alingsås med kollektivtrafiken för den som föredrar att ta tåget istället för bilen till arbetet.
Boendet har sex lägenheter och är inriktat mot vuxna med autism och/eller utvecklingsstörning. Vi arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt och vårt boende genomsyras av tydliggörande pedagogik. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal samt sovande jour. Vi strävar efter, att utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt tillgodose individuella behov och önskemål, för att de boende ska få bästa förutsättningarna att utvecklas och uppleva en aktiv och meningsfull fritid. Vi har en egen verksamhetsbil och kör våra kunder, så körkort är ett krav.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör. Du är tydlig, pedagogisk och drivs av att få personer att växa och utvecklas. Som person är du självständig, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du är initiativrik och lyhörd för omsorgstagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du anställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-09-30 För mer information kontakta: lena.larsson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Lena Larsson lena.larsson@nytida.se Jobbnummer
9504307