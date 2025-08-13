Ny assistent till Annas lilla arbetslag - flexibla tider!
Mehera AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2025-08-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mehera AB i Lund
Vi söker dig som #jobbjustnu vill arbeta som personlig assistent åt en 43-årig kvinna i Lund. Du kommer att arbeta hemma hos Anna som bor i norra Lund. I jobbet är du Annas stöd oavsett var hon är och vad hon behöver hjälp med.
Vem är Anna?
Anna är utvecklingsstörd sedan födseln. Hon lyssnar mycket på musik, tycker om att komma ut i naturen och lyssnar gärna när någon läser för henne. Anna kommunicerar inte genom tal utan endast genom känslouttryck. Anna bor hemma hos sina föräldrar i en villa.
Vad innebär jobbet?
Anna behöver hjälp med all personlig hygien, matning och annan omsorg. Hon står och går med hjälp inomhus, men använder ibland rullstol ute. Hon är oftast hemma men försöker att en gång om dagen komma iväg på någon aktivitet utanför hemmet. Då handlar det ofta promenad, ibland sjukgymnastik.
Anna har även vissa medicinska handikapp. Till exempel ingår det i jobbet att utföra medicinering och ge viss behandling.
Hur är arbetet upplagt?
Som Annas assistent ingår du i liten arbetsgrupp tillsammans med några personer som har arbetat med Anna i många år. Under första veckan går du bredvid andra assistenter och får lära dig det du behöver. Därefter arbetar du ensam med Anna, men det finns möjlighet till kontakt med andra erfarna assistenter samt sjuksköterska vid behov. Hela arbetslaget träffas varje månad för fika, samtal, planering av schema samt ibland kortare fortbildning. Det finns även möjlighet till ytterligare fortbildning inom tjänsten. Arbetsgruppen har kontinuerlig handledning/samtal med legitimerad psykoterapeut.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder möjlighet till ett flexibelt schema, då schema läggs vid personalmöte efter assistenternas önskemål så långt det är möjligt. Anna har assistent dygnet runt vilket innebär att du kan önska dag- eller nattarbete eller en kombination. Vi erbjuder tjänstgöring som omfattar 25-100 %, efter önskemål. Timlön med OB-ersättning utgår. Då schema planeras efterhand kan du vid önskemål arbeta mer vissa månader och mindre andra.
Du arbetar i en liten och lugn arbetsmiljö. Anna bor i norra Lund, nära till busshållplats.
Friskvårdsbidrag ingår. Anställningen ger tjänstepension enligt avtal med FORA.
Vem är du?
För att få tjänsten är personlig lämplighet viktig. Du måste fungera tillsammans med Anna. Det är viktigt att du är empatisk, flexibel, påhittig och att du kan inspirera och motivera henne. För att kunna detta krävs både tålamod och initiativförmåga. Det är viktigt att du har så pass god svenska att du kan ta till dig instruktioner kring medicinering m.m. både muntligen och skriftligen.
I arbetet ingår att lyfta Anna vid behov. Vi välkomnar sökande från alla åldersgrupper då Anna trivs med att ha olika människor runt sig. Om du har utbildning/erfarenhet av arbete inom vården är det meriterande men det är inte ett krav. Arbetet med Anna kräver inte att du har körkort.
Du som söker tjänsten måste vara rökfri och kan inte ha pälsdjur hemma p.g.a. Annas allergier. Vi förutsätter att du som söker tjänsten har ett gott synsätt i relation till människor med utvecklingsstörning och handikapp.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: mehera@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF 33". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mehera AB
(org.nr 556808-6218)
Kvarnkroken 31 (visa karta
)
226 47 LUND Arbetsplats
Mehera AB Kontakt
vd
Rose-Marie Rubenson mehera@telia.com 0702587816 Jobbnummer
9457653