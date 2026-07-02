Nuu söker vi en Customer Service Manager till Jula
Jula AB / Chefsjobb / Skara Visa alla chefsjobb i Skara
2026-07-02
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Vill du leda och utveckla kundservice i ett av Nordens starkaste detaljhandelsföretag? Är du en ledare som drivs av att utveckla både människor och verksamhet? Nu har vi en möjlighet för dig!
Vi söker en Customer Service Manager, då vår nuvarande går in i ett större projekt, för ett tidsbegränsat uppdrag på två år. I rollen får du möjlighet att leda vår kundservicefunktion genom en spännande period där verksamheten fortsätter att utvecklas samtidigt som Jula genomför viktiga framtidssatsningar.
Som Customer Service Manager har du det övergripande ansvaret för Julas kundservice i samtliga marknader. Du leder och utvecklar kundservicefunktionen med fokus på att skapa en effektiv, kvalitativ och enhetlig kundupplevelse som stärker kundnöjdheten och bidrar till Julas affärsmål.
I rollen ansvarar du för att leda, coacha och utveckla kundserviceorganisationen i flera marknader genom ett nära samarbete med dina ledare och medarbetare. Du skapar förutsättningar för ett tydligt, engagerande och hållbart ledarskap samt en verksamhet som präglas av hög kvalitet och starkt kundfokus. Genom att följa upp, analysera och agera på verksamhetens nyckeltal driver du en kontinuerlig utveckling av kvalitet, produktivitet och kundupplevelse.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla kundservicefunktionen. Det innebär att du initierar och driver förbättringsarbeten, utvecklar processer, rutiner och arbetssätt samt säkerställer att kundservice arbetar enhetligt och effektivt över marknadsgränserna. Du har även en viktig roll i att skapa god samverkan med övriga delar av organisationen och bidra till ett nära samarbete mellan funktioner och marknader.
Du rapporterar till Marketing & Digital Sales Director och ingår i ledningsgruppen för Marketing & Digital Sales, där du bidrar till både strategiska beslut och verksamhetens fortsatta utveckling. Du ansvarar även för arbetsmiljö, personalrelaterade frågor och den dagliga driften inom kundservicefunktionen.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större team och verksamheter med högt kundfokus. Du är en trygg ledare med förmåga att kombinera operativt engagemang med strategiskt utvecklingsarbete.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet av ledande befattning inom kundservice, customer experience, service eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av att leda en organisation med både chefer, teamledare och specialistfunktioner, gärna i en internationell miljö. God vana att arbeta målstyrt med nyckeltal, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsinitiativ.
Förmåga att skapa struktur, effektiva processer och långsiktiga arbetssätt.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Erfarenhet från detaljhandel, e-handel eller internationell verksamhet är meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med ett starkt kundfokus och en genuin passion för att skapa kundupplevelser i toppklass. Du har förmågan att skapa förtroende, engagemang och tydlighet i din omgivning och drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Genom ditt coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för att team och individer ska växa, prestera och trivas.
Du är affärsmässig och resultatorienterad och har en god förståelse för sambandet mellan kundupplevelse, medarbetarengagemang och affärsresultat. Du arbetar strukturerat och analytiskt, använder data och kundinsikter som grund för beslut och har lätt för att omsätta dem till konkreta förbättringar. Du trivs i en föränderlig miljö där du får kombinera operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete och har en naturlig förmåga att bygga starka relationer och samarbeta över organisationsgränserna. För dig är kundservice mer än att lösa ärenden – det handlar om att skapa långsiktiga relationer och en kundupplevelse som stärker förtroendet för Jula i varje kontakt.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring – och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat, ett tidsbegränsat uppdrag på två år, med placeringsort på vårt huvudkontor i Skara. Verkar detta som en spännande roll och nästa kliv i din karriär? Tveka då inte på att ansöka redan idag, då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 16 augusti.
Frågor?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sofie Strömberg Malm, Marketing and Digital Sales Director, mailto:Sofie.Stromberg-Malm@jula.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
532 40 SKARA Jobbnummer
9988508