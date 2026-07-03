Nu utökar vi med en orbital-/rörsvetsare
Memory Makers AB / Svetsarjobb / Uppsala Visa alla svetsarjobb i Uppsala
2026-07-03
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AQ M-Tech fortsätter att växa och utökar nu sin orbitalavdelning! Vill du arbeta med avancerad svetsteknik där precision, kvalitet och tekniskt kunnande står i centrum? Vi söker nu en Orbitalsvetsare/Rörsvetsare som vill bli en del av ett engagerat team och arbeta med modern svetsutrustning i en högteknologisk produktionsmiljö.
Om rollen
Som Orbitalsvetsare ansvarar du för att genomföra och övervaka svetsprocesser med höga krav på kvalitet och noggrannhet. Du arbetar med programmering, inställning och optimering av orbitalsvetsutrustning samt säkerställer att produktionen följer gällande kvalitetskrav och specifikationer.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet och teknik för att säkerställa effektiva processer och högsta möjliga leveransprecision.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
• Utföra orbitalsvetsning enligt ritning och specifikation
• Rigga och förbereda rör, material och utrustning inför produktion
• Programmera, ställa in och övervaka orbitalsvetsutrustning
• Säkerställa att svetsar uppfyller ställda kvalitetskrav
• Utföra kontroller och dokumentation enligt gällande rutiner
• Felsöka och justera svetsparametrar vid behov
• Delta i förbättringsarbete för att optimera produktion och kvalitet
• Arbeta enligt gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av orbitalsvetsning, rörsvetsning eller annan kvalificerad svetsning
• Har god teknisk förståelse och intresse för avancerad produktionsteknik
• Kan läsa och tolka tekniska ritningar och instruktioner
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom processindustrin eller certifieringar inom svetsning.
Vi erbjuder
Hos AQ M-Tech får du möjlighet att arbeta med modern teknik och avancerade svetsprocesser i en verksamhet där kvalitet, utveckling och yrkesstolthet är självklara delar av vardagen. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens värdesätts och där det finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom yrket.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memory Makers AB
(org.nr 559390-3676), https://www.aqgroup.com/sv/aqm-tech/aq-m-tech
Bolandsgatan 10B (visa karta
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753 23 UPPSALA Arbetsplats
AQ M-tech Jobbnummer
9992426