Nu söker vi vår nästa stjärna
K-Bemanning AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-09
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Har du truckkort och erfarenhet av att arbeta på lager?
Vill du jobba inom lager & logistik?
NU söker vi en duktig lagerarbetare/truckförare till vår kund i Jönköping/Forserum/Nässjö.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi tror på utveckling och rotation med en vision om en varierad arbetsmiljö. Du kommer jobba med mottagning av gods, lossning, inleverans, packning, plockning, men även leverans av utgående gods. Vi ställer höga krav på precision, noggrannhet och att ha förmågan att prestera under hög tidspress. Vi tror därför att du har tidigare erfarenhet från lager och en stark vilja och ett eget driv att utvecklas i rollen. Arbetsplatsen är ett modernt lager där du kommer att jobba dagtid måndag till fredag 7-16.Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter vilja, engagemang och noggrannhet. Med en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker får du en varierande vardag och bidrar till kundens fortsatta utvecklingsresa.
Vi tror även att du har en idrottsbakgrund och är van att arbeta självständigt men med en hög teamkänsla.
För att passa in i rollen krävs flexibilitet och en hög arbetsmoral!
Krav:
Truckkort, körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av lagerarbete.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Villkor:
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt avtal
Startdatum: Omgående
Placeringsort: Jönköping med omnejd
Vi erbjuder: Kollektivavtal Försäkringar Marknadsmässig lön Karriär och utveckling
Urvalsprocessen kommer att ske löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: adam@k-bemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625), https://jobb.k-bemanning.se/job/479518
Hamngatan 2 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
K-Bemanning Jönköping Jobbnummer
9954136