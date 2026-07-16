Nu söker vi två digitala kommunikatörer!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Vi söker nu två digitala kommunikatörer till en större statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Myndigheten arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor i arbetslivet genom att ta fram regler, sprida kunskap och ge vägledning till arbetsgivare och andra målgrupper.
Kommunikationsverksamheten står inför ett omfattande utvecklingsarbete, där de digitala kanalerna spelar en central roll. Samtidigt behöver det löpande kommunikationsarbetet fortsätta med hög kvalitet. Därför söker vi nu två erfarna digitala kommunikatörer som vill bidra till både den dagliga verksamheten och myndighetens fortsatta utveckling.
Du blir en del av kommunikationsenheten och arbetar tillsammans med engagerade kollegor som ansvarar för utveckling och förvaltning av myndighetens webbplatser, intranät och övriga digitala kanaler.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Placering: Solna
Arbetsmodell: Möjlighet till viss distansarbete enligt överenskommelse
Uppdragsperiod: 2026-09-01 till och med 2026-12-23 med möjlighet till förlängning
Your profile
Som digital kommunikatör arbetar du med att utveckla, förvalta och publicera innehåll i myndighetens digitala kanaler. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten för att säkerställa att informationen är målgruppsanpassad, tillgänglig och enkel att ta del av.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Planering, produktion och publicering av innehåll i digitala kanaler
• Redigering och kvalitetssäkring av texter för webb och intranät
• Anpassning av innehåll utifrån målgruppernas behov
• Arbete med sökoptimering (SEO) och webbtillgänglighet
• Paketering av innehåll med text, bild och vid behov film
• Uppföljning och analys av kanalernas användning och resultat
• Samverkan med verksamhetens olika delar kring kommunikationsinsatser
Vi söker två profiler:
Digital kommunikatör, extern kommunikation Fokus på myndighetens externa webbplats och kommunikation mot externa målgrupper.
Digital kommunikatör, intern kommunikation Fokus på myndighetens intranät och intern kommunikation till medarbetare och chefer.Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för digital kommunikation och erfarenhet av att skapa innehåll som är användarvänligt, tillgängligt och effektivt.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom media, kommunikation eller annan likvärdig utbildning
• Minst fem års erfarenhet av liknande arbete
• Goda kunskaper inom digital kommunikation
• Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg, exempelvis Episerver, Optimizely eller Sitevision
• Erfarenhet av webbanalysverktyg, exempelvis Matomo, Piwik PRO eller Siteimprove
• God förståelse för utveckling och optimering av digitala kanaler
• Kunskap om användbarhet och tillgänglighet på webben
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Kunskap om klarspråk
Meriterande
• Erfarenhet av kommunikationsarbete som bidrar till att nå verksamhetsmål
• Förmåga att växla mellan strategiskt arbete och operativt genomförande
• Erfarenhet av att arbeta i större organisationer eller offentlig verksamhet
• God samarbetsförmåga och vana att bygga relationer med olika intressenter
Vi tror att du är strukturerad, självgående och prestigelös. Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där du behöver kunna prioritera mellan flera parallella uppgifter.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se 0733512787 Jobbnummer
10004665