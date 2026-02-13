Nu söker vi timvikarier med chans till mindre schemarad.
2026-02-13
Nu söker vi timvikarier som kan täcka upp vid sjukdom, kortare ledigheter samt sommarsemester. Här kan det även finnas chans till en mindre schemarad.
Arbetstiderna är förlagda kl. 08.00- 21.00 vardag och helg.
I det här uppdraget letar vi efter någon som är lugn, ansvarsfull, lyhörd och snäll.
Du ska kunna utföra de sysslor som vanligtvis förekommer i ett hem med noggrannhet och ansvar. Som personlig assistent ska du vara den assistansberättigade behjälplig med allt förekommande i det vardagliga livet och ha förståelse för att din arbetsplats är uppdragsgivarens hem.
Uppdragsgivaren är en man i 70-årsåldern som är bosatt i Charlottenberg. Då han har dysartri samt talar bred dialekt är det ett krav att du kan svenska språket flytande i tal, förståelse samt skrift, då stor del av samarbetet med uppdragsgivaren är att vara behjälplig med kommunikation.
Rekrytering sker löpande och intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan och kom ihåg att bifoga ditt cv och personligt brev!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022), http://www.rullarnas.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Linda Samuelsson linda.samuelsson@rullarnas.se 054-203 33 10 Jobbnummer
9740746