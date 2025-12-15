Nu söker vi operatörer i Knivsta!

, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Uppdraget
Arbetsuppgifterna varierar och omfattar exempelvis sortering, besiktning och märkning av gascylindrar. I dina arbetsuppgifter kan det även ingå fyllning av gascylindrar och att säkerställa säkra produkter samt att bidra till att utveckla avdelningens arbetssätt. I några av arbetsmomenten kan det även förekomma truckkörning med låglyftare och/eller motviktstruck. Tjänsten är förlagd på dagtid, vardagar! Vem du är
Vi söker dig som är positiv och driven och vi värdesätter personligt engagemang, ansvar och samarbete. Vi letar efter dig som är detaljorienterad, som alltid följer uppsatta processer och rutiner och som tar ansvar för din egen och andras säkerhet Tidigare erfarenhet av produktionsverksamhet eller lagerarbete är en fördel, men en positiv attityd och stark arbetsmoral är det vi värdesätter mest. Du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift samt förstå och arbeta efter skriftliga instruktioner och rutiner på svenska. Med anledning av säkerheten på site genomförs bakgrundkontroll och drogtest innan anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
