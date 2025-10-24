Nu söker vi montörer för framtida behov!
NearYou Sverige AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2025-10-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker nu flertal montörer till vår kund i Jönköping. Du kommer att ingå i ett team och montera ihop olika komponenter utifrån ritning. Vi ser gärna att du är flexibel med arbetstider då olika skiftgångar förekommer hos kunden.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
För att arbeta som montör hos våra kunder så ser vi gärna att du har tidigare erfarenheter av montering, kan ritningsläsning och gillar allt från pilligt arbete till större och tyngre jobb. Du ska vara stresstålig men samtidigt ha ett stort kvalitetstänk och utföra dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet. Du som person ser dig som allmänt händig, praktiskt lagd och har ett öga för detaljer. Du gillar även att arbeta självständigt och i team.
Svenska i tal och skrift är ett krav samt körkort och bil. Tidigare erfarenhet av montering är meriterande.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post eller telefon.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9572452