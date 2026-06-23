Nu söker vi maskinoperatör
Jovi Konsult AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Övervaka och styra maskiner.
Ladda och lossa maskiner samt hantera material och förpackning.
Använda truck för interntransport och materialhantering.
Sortering av material på pall.
Din bakgrund och kompetens Vi söker dig som vill hitta ett långsiktigt arbete där du får ny erfarenhet av maskiner. Du följer instruktioner noggrant och trivs med repetitiva arbetsuppgifter där fokus och konsekvent utförande är avgörande för kvalitet och säkerhet.
Du är en person som alltid gör det där extra och har ett intresse att lära sig merDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och uppmärksam — du håller hög koncentration även när arbetsuppgifterna är monotona.
Stabil inställning till arbete — du gör alltid det som krävs och slappnar inte av i moment där säkerhet eller kvalitet kan påverkas.
Punktlig, pålitlig och van vid att följa rutiner.
Teamorienterad men kan arbeta självständigt vid behov.Kvalifikationer
Giltigt truckkort.
God fysisk förmåga då arbete kan innebära en del lyft och stående arbete.
Om kund
Företaget är ledande aktör i sin bransch.
Urval Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960230-2067612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9975975