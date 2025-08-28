Nu söker vi kunniga svetsare!
2025-08-28
Om tjänsten
Nu söker vi svetsare med erfarenhet av manuell MIG/MAG-svetsning, arbetet innebär att noggrant följa ritningar så vi förutsätter att du har god kunskap i ritningsläsning. Vid behov kan TIG-svetsning också förekomma, så erfarenhet av det är meriterande. Vi förväntar oss att du är effektiv i ditt arbetssätt och lägger stor vikt på att slutfört arbete är av högsta kvalité.
Förutom erfarenhet av MIG/MAG svetsning och ritningsläsning ser vi att du har datorvana och behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Som person är du initiativtagande, ödmjuk och tillmötesgående. Du gillar att arbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Effektivitet och kvalitet är något du drivs av och ser alltid till att göra ditt yttersta för bästa resultat.
Arbetstiderna är 2-skift där du ena veckan arbetar 05.30-14.00 måndag-fredag och andra veckan arbetar du 14.00-23.30 måndag-torsdag.
Profil & erfarenhet - Erfarenhet av MIG/MAG - Erfarenhet av TIG är meriterande - Svenska i tal och skrift - Körkort och tillgång till bil Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Oskar Ekstrand oskar.ekstrand@boxflow.com Jobbnummer
9480023