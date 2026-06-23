Nu söker vi förskollärare till Ardalaskolan
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2026-06-23
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Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Nu söker vi förskollärare till Ardalaskolan. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetet innebär
Du kommer ingå i team tillsammans med klasslärare och fritidspedagog. Uppdraget innefattar att arbeta med elever med ADHD och autism samt att, tillsammans med kollegor, skapa en trygg, tillgänglig och utvecklande lärmiljö som ger goda förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet.
Vem är du?
Skara kommun värdesätter att du är medveten om att skolan är till för alla, och att uppdraget som pedagog är att möta alla oavsett förmågor, bakgrund och sociala/ekonomiska möjligheter.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD och autism samt tecken som stöd. Du har en kreativ förmåga, tänker nytt och vågar ta initiativ. Du är en trygg pedagogisk ledare och kan se olika perspektiv. Din förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns är god. Att skapa respektfulla relationer med barn, föräldrar och kollegor är viktigt för dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information och förmåner
Tjänsten är en särskild visstidsanställning, semestertjänst, på heltid 100 %. Tillträde 260810 fram till 270610. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Idrottsvägen 1 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Cathrine Knapasjö 0511-32972 Jobbnummer
9975389