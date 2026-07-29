Nu söker vi fler assistenter till vårat team!
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-07-29
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Vi söker personliga assistenter till kvinna i Marks kommun (dygnet runt, dubbelassistans)
Vi söker nu flera engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till en kvinna som bor ensam i Marks kommun.
Kvinnan har ett omfattande behov av stöd i sin vardag och assistansen är organiserad dygnet runt med dubbelassistans. Det innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega för att säkerställa trygghet, kontinuitet och god kvalitet i stödet.
Arbetet innebär att finnas som ett nära och tryggt stöd i både praktiska och personliga moment i vardagen. Det är viktigt att du har ett respektfullt bemötande och kan bidra till att skapa en trygg och stabil livssituation. Kunden kommunicerar via handtecken då både syn och hörsel är väldigt nedsatt.
Vi söker dig som:
Är empatisk, lugn och ansvarsfull
Har ett respektfullt och professionellt bemötande
Trivs med att arbeta i team (dubbelassistans)
Är flexibel och kan anpassa dig efter individens behov
Har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av personlig assistans ( gärna erfarenhet av track, sond och lyft) Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Stöd i personlig omvårdnad
Hjälp med dagliga rutiner i hemmet
Förflyttningar med hjälp av lyft
Vara ett socialt stöd och skapa trygghet
Tjänsten/tjänsterna
Nr1 : Dag/kväll 80 %
Nr2: timanställning vid behov
Assistans dygnet runt
Dubbelbemanning vid alla arbetspass
Arbetstider: kl 06-14, 14-22 eller 22-06
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi.
Varmt välkommen med din ansökan!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
511 56 KINNA Kontakt
Uppdragschef
Jennifer Larsson jennifer@monumentassistans.se 0760287075 Jobbnummer
10015360