Nu söker vi engagerade timvikarier till Nattpatrullen
2025-09-22
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Nattpatrullen i Älmhult söker nu fler duktiga vikarier som vill arbeta när behov uppstår i våra verksamheter. Du ersätter vår ordinarie personal vid sjukdom eller övrig ledighet samt att du behövs vid arbetstoppar. Tjänstgöringen innebär natt, vardag som helg. Du kommer att arbeta som timvikarie där du lägger dig tillgänglig när du kan arbeta.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar.
I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad samt insatser av mer serviceinriktad karaktär. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, och förflyttning. Du kommer även utföra delegerade uppgifter kopplat till HSL. Vi dokumenterar i våra journalsystem Lifecare och Cambio Cosmic och vi använder planeringsverktyget Intraphone för planering av insatserna.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har erfarenhet från vårdarbete som gett dig trygghet och kännedom om vad det innebär. Är din erfarenhet dessutom inom hemtjänst så är det meriterande. Är du utbildad undersköterska eller vårdbiträde är det ett stort plus men den personliga lämpligheten är också avgörande. Du behöver vara lugn i bemötandet, ansvarsfull, positiv och lösningsfokuserad.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Du ska vara intresserad av att införskaffa kunskaper som krävs för att delegeras för insatser genom hälso- och sjukvårdslagen.
Vi utgår från lokaler i centrala Älmhult, körkort är ett krav då vi har hela kommunen som arbetsområde.
ÖVRIGT
