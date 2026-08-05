Nu söker vi en timvikarie till vårat team!
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollebygd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bollebygd
2026-08-05
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Bollebygd
, Lerum
, Borås
, Partille
, Alingsås
eller i hela Sverige
Personlig assistent till man i rullstol - Bollebygd
Vi söker nu en engagerad och omtänksam personlig assistent till en man i rullstol. Som assistent kommer du att vara en viktig del av kundens vardag och ge stöd inom olika områden.
I denna roll kommer du att assistera kunden med personlig hygien, måltider, övriga dagliga aktiviteter samt vara behjälplig med att svara i telefonen och hantera kommunikation med externa parter. Kunden är aktiv och gillar att gå på bio, teater och åka på utflykter. Du kommer vara kundens förlängda armar och ben, och din närvaro kommer göra en verklig skillnad i hans liv. Kunden har en egen bil som assistent kör när man ska på aktiviteter så körkort är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vården är meriterande men inte ett krav.
Förmåga att kommunicera tydligt och respektfullt.
Empatisk och tålamodig samt har förmåga att lyssna och vara stödjande.
Förmåga att vara flexibel och anpassa sig till kundens behov och önskemål.
Hantera lyft Publiceringsdatum2026-08-05Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och har förmågan att skapa en trygg och tillitsfull relation med kunden. Du är noggrann och pålitlig samt har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. Det är viktigt att du är följsam och respektfull gentemot kundens integritet och önskemål. Du har inga problem med axlar eller rygg då en del tunga lyft förekommer i arbetet.
Körkort och bil krävs då det inte går att ta sig till kunden med kollektivtrafik.
Vad vi erbjuder dig som anställd:
En meningsfull och givande arbetsuppgift där du kan göra verklig skillnad i en persons liv.
Möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera, arbeta med empati och skapa relationer.
Ett positivt och stöttande arbetsklimat där din insats uppskattas och värderas högt.
Vi söker nu en timvikarie som kan hoppa in vid sjukdom eller när andra assistenter vill vara lediga. Arbetspassen är dygn (07.30-08.00) med sovande jour.
Om du känner att du har den empati, engagemang och vilja som krävs för att vara en bra personlig assistent, och vill vara en del av att skapa en meningsfull vardag för en annan person, tveka inte att söka till denna position. Vi ser fram emot att få träffa dig och välkomna dig till vårt team!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
517 36 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Jennifer Larsson jennifer@monumentassistans.se 0760287075 Jobbnummer
10022794