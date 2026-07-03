Nu söker vi en strukturerad Technical Writer till Jula
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Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa där vi växer så det knakar, en ostoppbar resa. Julas Own Brand avdelning arbetar strategiskt och operativt med utvecklingen av Julas egna varumärken med mål att skapa en positiv helhetsupplevelse för våra kunder. Till vår Own Brand avdelning söker vi nu en Technical Writer för ett vikariat till 20 januari 2027 som kommer att vara en viktig lagspelare i vårt framtagande av Julas teknikinformation.
Det här gör du som Technical Writer
Som Technical Writer bidrar du till att våra kunder får en positiv och säker upplevelse av Julas egna produkter. Det gör du genom att skapa teknisk dokumentation som på ett tydligt och begripligt sätt beskriver hur produkten ska installeras, monteras, användas och underhållas. I ditt uppdrag skapar du en förståelse för produkten och vilka lagkrav du behöver förhålla dig till samt analyserar vilket behov kunden har av teknisk information inom det aktuella produktområdet. Du skriver tydliga och korrekta texter, hanterar och förädlar illustrationer samt skickar texter på översättning för att sedan säkerställa att det finns en färdig bruksanvisning på Julas hemsida och i kundkartongen.
Vad finns i ditt CV?
Du har någon form av teknisk bakgrund eller relevant utbildning med anknytning till produktutveckling, produktinformation och/eller teknik. Erfarenhet av att arbeta som technical writer, teknisk skribent, teknikinformatör eller motsvarande är meriterande. Du har ett stort intresse för teknik och för att omvandla teknisk information så att den blir relevant och enkel att förstå. Du har goda kunskaper i Adobe-programmen; Indesign, Illustrator och Acrobat. Dessutom du har mycket goda språkkunskaper och skriver obehindrat på svenska och engelska. Meriterande är dokumenterad erfarenhet inom Simplified Technical English (STE).
Vem är du?
Du trivs i en värderingsstyrd organisation som kännetecknas av nyfikenhet, teamarbete och en ständig vilja att utveckla och förbättra. Du är strukturerad, noggrann och självgående i ditt arbete vilket balanseras av ett flexibelt och utvecklingsinriktat förhållningssätt. Vi arbetar både mot kortare och längre deadlines vilket förutsätter att du trivs med tempoväxlingar, är snabbfotad och har förmåga att prioritera ditt arbete självständigt. Du är prestigelös i ditt sätt att vara och trivs med att samarbeta både inom och utanför den grupp du tillhör.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring – och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på heltid t.o.m. 20 januari 2027 med placering på Julas huvudkontor i Skara men med möjlighet till viss flexibilitet. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Vikariatet kan komma att förlängas beroende på rådande omständigheter vid slutdatum.
Sista ansökningsdag är 2026-08-09. Frågor besvaras av Christoffer Sandahl, Technical Information Manager, mailto:christoffer.sandahl@jula.se
Vi arbetar med löpande urval under ansökningstiden och tjänsten kan därmed försvinna innan sista ansökningsdatum, så tveka inte på att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
Julagatan 2 (visa karta
)
532 37 SKARA Jobbnummer
9992473