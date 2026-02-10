Nu söker vi en storhushållskock
2026-02-10
, Överkalix
, Kalix
, Haparanda
, Pajala
Utbildning Nord bedriver yrkesutbildning inom restaurang i Övertorneå samt ansvarar för tillagning av i huvudsak lunch i Hedenäset för våra vuxenstuderande samt elever i grundskolan. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
I huvudsak planera och tillaga dagens lunch i skolmatsalen i Hedenäset.
Utbildning och yrkeserfarenhet
• Gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Dokumenterade kunskaper inom kockyrket.
• Yrkeserfarenhet från branschen.
• Datavana.
Språk
Du behöver kunna svenska. Finska är meriterande. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
· Förmåga att förmedla engagemang och intresse för området.
· Initiativrik, självständig och med en vilja till förnyelse och utveckling.
· God kommunikations- och samarbetsförmåga.
· Vara en representativ företrädare för Utbildning Nord. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: ali.saukkoriipi@utbnord.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildning Nord
Skolvägen 12 (visa karta
)
957 21 ÖVERTORNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Kontakt
Fackförbundet Vision
Katja Nilsson katja.nilsson@utbnord.se 072-555 12 31 Jobbnummer
9735358