Nu söker vi en storhushållskock

Utbildning Nord / Kockjobb / Övertorneå
2026-02-10


Utbildning Nord bedriver yrkesutbildning inom restaurang i Övertorneå samt ansvarar för tillagning av i huvudsak lunch i Hedenäset för våra vuxenstuderande samt elever i grundskolan.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
I huvudsak planera och tillaga dagens lunch i skolmatsalen i Hedenäset.
Utbildning och yrkeserfarenhet
• Gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Dokumenterade kunskaper inom kockyrket.
• Yrkeserfarenhet från branschen.
• Datavana.
Språk
Du behöver kunna svenska. Finska är meriterande. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
· Förmåga att förmedla engagemang och intresse för området.
· Initiativrik, självständig och med en vilja till förnyelse och utveckling.
· God kommunikations- och samarbetsförmåga.
· Vara en representativ företrädare för Utbildning Nord.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: ali.saukkoriipi@utbnord.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Utbildning Nord
Skolvägen 12 (visa karta)
957 21  ÖVERTORNEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Kontakt
Fackförbundet Vision
Katja Nilsson
katja.nilsson@utbnord.se
072-555 12 31

Jobbnummer
9735358

