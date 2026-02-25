Nu söker vi en Pizzabagare på heltid

Seyitler AB / Kockjobb / Falun
2026-02-25


Vi söker en pizzabagare till Vika Nära Krog och Handel. Tjänsten är på heltid och påbörjas snarast möjligt.
Vi söker dig som har stort intresse för mat, för olika råvaror och som har ett driv att lära sig nya saker och hela tiden utvecklas. Du ska trivas att jobba i ett högt tempo och under stress, stundtals ha flera bollar i luften samtidigt.
Din uppgifter kommer bestå av att baka pizza, tillreda deg, förbereda råvarorna till pizzorna samt hålla god ordning på pizzabänken, ugnen och annat förekommande för en pizzabagare.
Lön utgår enligt kollektivavtalet Hotell- och restaurang.

Sök redan idag, har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: alimutlu199347@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Seyitler AB (org.nr 559321-4124)
Vikavägen 133 (visa karta)
791 95  FALUN

Jobbnummer
9762161

