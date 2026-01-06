Nu söker vi en Logistikkordinator!
Posti Logistics Staffing AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-01-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att bli en del av framtidens logistiklösningar! Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med erfarenhet inom logistik?
HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN
• Planera och samordna transportuppdrag och tillhörande dokumentation utifrån verksamhetens behov.
• Planera och genomföra leveranser till leverantörer och kunder enligt budget och överenskommen plan på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.
• Boka, samordna och följa upp transporter från leverantör eller konsolideringsplats. Inkommande, utgående och returlogistik; sjö-, flyg-, kurir- och lastbilstransporter.
• Säkerställa att leverantörer och transportföretag får relevant transport- och fraktdokumentation för varje leverans.
• Hantera alla typer av transport- och tulldokument.
• Säkerställa att leverantörer och kunder får relevant information och fraktdokumentation.
• Hantera fakturor från transportföretag.
• Arbeta i nära samarbete med projektteamen samt kontraktshantering, sourcing, inköp och produktionsstyrning, liksom med försäljning.Profil
• Flytande engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i affärssystem. Erfarenhet av SAP och transportledningssystem såsom NnShift TMS är meriterande.
• Goda kunskaper om leveransvillkor.
• Goda kunskaper inom internationell handel och exportdokumentation.
• Goda kunskaper om tullregler samt import- och exportpraxis. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9670162