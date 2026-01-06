Nu söker vi en Logistikkordinator!

Posti Logistics Staffing AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-01-06


Publiceringsdatum
2026-01-06

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att bli en del av framtidens logistiklösningar! Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med erfarenhet inom logistik?

HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN
• Planera och samordna transportuppdrag och tillhörande dokumentation utifrån verksamhetens behov.
• Planera och genomföra leveranser till leverantörer och kunder enligt budget och överenskommen plan på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.
• Boka, samordna och följa upp transporter från leverantör eller konsolideringsplats. Inkommande, utgående och returlogistik; sjö-, flyg-, kurir- och lastbilstransporter.
• Säkerställa att leverantörer och transportföretag får relevant transport- och fraktdokumentation för varje leverans.
• Hantera alla typer av transport- och tulldokument.
• Säkerställa att leverantörer och kunder får relevant information och fraktdokumentation.
• Hantera fakturor från transportföretag.
• Arbeta i nära samarbete med projektteamen samt kontraktshantering, sourcing, inköp och produktionsstyrning, liksom med försäljning.

Profil
• Flytande engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i affärssystem. Erfarenhet av SAP och transportledningssystem såsom NnShift TMS är meriterande.
• Goda kunskaper om leveransvillkor.
• Goda kunskaper inom internationell handel och exportdokumentation.
• Goda kunskaper om tullregler samt import- och exportpraxis.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4949".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ilmar Keyo
ilmar.keyo@posti.com

Jobbnummer
9670162

