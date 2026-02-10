Nu söker vi en enhetschef till Hemtjänsten!
2026-02-10
Ta chansen att forma och utveckla äldreomsorgen i Härnösands kommun! Vi söker nu enengagerad och driven chef till Hemtjänsten och mer specifikt vår nya enhet Norra Brännan och Nattpatrullen. Hos oss får du en central roll i att utveckla verksamheten och bidra till att våra äldre får en trygg, värdig och meningsfull vardag.
Om verksamheterna:
I Härnösands kommun finns sju hemtjänstgrupper, inklusive nattpatrull, korttidsenhet och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där vi ser över hur hemtjänsten ska organiseras för framtiden. Vi planerar för teamarbeten med brukaren i fokus, samt möter framtidens behov genom att ta tillvara möjligheterna med ny teknik - allt för att frigöra mer tid till det som är viktigast: mötet med människan.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag! Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten för att skapa värde för våra medborgare. Du ansvarar för att driva en välfungerande enhet utifrån uppsatta mål och säkerställer att kvalitet, ekonomi och resultat är i balans.
I rollen leder du ditt team mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Du arbetar för att skapa delaktighet, engagemang och en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande ledare motiverar du dina medarbetare och bidrar till hög brukarnöjdhet.
Du ansvarar för att politiska mål och beslut genomförs inom verksamheten, samtidigt som du arbetar strategiskt med omvärldsbevakning och utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen. Tjänsten omfattar ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Kvaifikationer:
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
• Kunskap om och erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
• Körkort B.
• Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift, samt trygghet i digitala system och att arbeta med dessa
Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare på heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
