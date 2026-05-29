Nu söker vi en distriktsköterska till vårdcentralen Lenhovda!
2026-05-29
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 vårdguiden samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
Vårdcentralen i Lenhovda är en mindre vårdcentral där ca 2700 personer är listade. Hos oss genomsyras verksamheten av en familjär anda där samarbete och delaktighet är viktigt. Hos oss får patienterna vård och behandling i alla livets skeden. Vi bedriver både en barnavårdscentral och har en äldremottagning i samarbete med vårdcentralen Åseda.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på vårdcentralen Lenhovda!
Arbetsuppgifter
Det bästa med att jobba som distriktssköterska/sjuksköterska på en vårdcentral är att få möta patienter i alla åldrar och livssituationer. Vi tar emot barn, vuxna och äldre som behöver råd eller vård. En del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera telefonrådgivning, tidsbokning och mottagningsarbete. Är du intresserad så finns det goda möjligheter att fördjupa dig inom några av våra specialistmottagningar utefter din kompetens, erfarenhet och intresse.
Som distriktssköterska och sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Där finnas vi till för våra medborgare, helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i ditt uppdrag.
Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi dig inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker en distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från vårdcentral eller mottagningsarbete. För dig som är sjuksköterska finns möjligheter till vidareutbildning. Vi ser att som meriterande om du har utbildning och tidigare erfarenhet inom diabetesvård.
Samtidigt lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas på vårdcentralen Lenhovda behöver du precis som vi, värna om vänligt bemötande och hög kompetens. Du gillar att jobba i team och har både förmåga och intresse att tänka i nya banor. Det behövs verkligen i vårt arbete där vi ständigt strävar efter att göra vården bättre för våra patienter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 314/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
351 85 VÄXJÖ
Region Kronoberg, Primärvården
HR-konsult
Isak Borgemo isak.borgemo@kronoberg.se 0470-586460
