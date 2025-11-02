Nu söker vi en Budbilsförare till oss!

MaltLasse Transport AB / Fordonsförarjobb / Gällivare
2025-11-02


Nu söker vi en Budbilsförare till oss!

Budbilsförare innebär att du kör budbil/paketbild för transporter av olika slags varor och paket.

Du bör ha vana av att köra manuell växellåda.
Ditt ansvar är att hämta och lämna paket hos kunder- mestadels i Gällivare kommun, men kan emellanåt ske över kommungränserna mot Kiruna/Pajala.

Att ha god kundservice och bra kundbemötande är A och O, samt självklart intresse för yrket.
Vidare så säkerställer du också dokumentationen kring kundernas paket.

Ingen erfarenhet eller utbildning krävs. Du får introduktion och upplärning inom företaget.

Meriterande är: Datavana, lokalkännedom, vana från bakgavellyft, SSG-utbildning.

Arbetsmomenten är: Lyft, sortering, packning, lossning och lastning. Hjälpmedel finns att tillgå.

Bra kunskaper i svenska språket krävs både i tal och skrift då all dokumentation och hantering av gods och paket sker på svenska.

Vi anställer fortlöpande till tjänsten varpå annonsen tas bort vid anställning.

Tjänsten är på 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning inför en tillsvidareanställning.

Låter detta som ett jobb för Dig? Tveka inte att kontakta oss!

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning.

Ersättning
Enligt avtal/överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Se nedan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MaltLasse Transport AB (org.nr 556879-8390)
Nordvallsvägen 7 (visa karta)
982 36  GÄLLIVARE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Lars-Eric Sandvärn
gallivare@jetpak.se
070-6687699

Jobbnummer
9584456

