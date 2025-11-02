Nu söker vi en Budbilsförare till oss!
2025-11-02
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Budbilsförare innebär att du kör budbil/paketbild för transporter av olika slags varor och paket.
Du bör ha vana av att köra manuell växellåda.
Ditt ansvar är att hämta och lämna paket hos kunder- mestadels i Gällivare kommun, men kan emellanåt ske över kommungränserna mot Kiruna/Pajala.
Att ha god kundservice och bra kundbemötande är A och O, samt självklart intresse för yrket.
Vidare så säkerställer du också dokumentationen kring kundernas paket.
Ingen erfarenhet eller utbildning krävs. Du får introduktion och upplärning inom företaget.
Meriterande är: Datavana, lokalkännedom, vana från bakgavellyft, SSG-utbildning.
Arbetsmomenten är: Lyft, sortering, packning, lossning och lastning. Hjälpmedel finns att tillgå.
Bra kunskaper i svenska språket krävs både i tal och skrift då all dokumentation och hantering av gods och paket sker på svenska.
Vi anställer fortlöpande till tjänsten varpå annonsen tas bort vid anställning.
Tjänsten är på 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning inför en tillsvidareanställning.
Låter detta som ett jobb för Dig? Tveka inte att kontakta oss!
Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning.
Enligt avtal/överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Se nedan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556879-8390)
Nordvallsvägen 7 (visa karta
)
982 36 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lars-Eric Sandvärn gallivare@jetpak.se 070-6687699
9584456