Nu söker vi en Assistent till tekniska enheten - avfall
2025-12-10
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Avfall är en del utav den Tekniska enheten och ansvarar för hanteringen av kommunalt avfall enligt gällande regelverk. Att gå från avfall till resurs är vår inriktning och våra mål är minskade avfallsmängder, ökad återvinning och återanvändning av produkter samt förbättra och utveckla avfallshanteringen.
Det gör vi genom att planera och driva följande verksamheter:
• Insamling av avfall från villahushåll, flerbostäder och verksamheter
• Avfallsanläggningen i Ahla som omfattar återvinningscentral, omlastningsstation och deponi
• Informerar hushåll och verksamheter om avfallshantering
• Kundtjänstmottagning som hanterar fakturor, abonnemang och bemöter frågor kring avfall

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba hos oss som assistent.
Arbetet innebär att du arbetar mycket med kundkontakt i vår kundtjänst (telefon och mail) för avfallsfrågor där du bemöter våra medborgare och entreprenörer via telefon och epost och deltar i driftsmöten. Arbetet kan innebära en del ekonomi med bland annat kontering, debitering, fakturahantering och kontakt med leverantörer. Därtill ingår en del statistik och sammanställningar samt övrigt förekommande administrativa uppgifter inom vårt ansvarsområde.
För att fungera i rollen behöver du ha en utpräglad samarbetsförmåga, stor servicekänsla och ett ansvarstagande. Du är en god representant och har ett trevligt bemötande och en bra lagspelare i gruppen. Vi förutsätter att du har en god kommunikationsförmåga, är noggrann och att du kan uttrycka dig väldigt väl i tal och skrift på svenska, då dokumentation är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi ser att du har en gymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet i kundtjänst är ett krav och om du har erfarenhet av avfallsfrågor eller fakturahantering är det meriterande. Som assistent på avfallsavdelningen arbetar du med datorn som arbetsredskap och därför måste du vara väl förtrogen med de allmänt förekommande datorprogrammen på marknaden såsom Word och Excel.
Vid rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi vill att du till ansökan bifogar CV och personligt brev där du motiverar varför du söker jobbet och varför vi ska anställa just dig.Anställningsvillkor
Anställning
Vikariatet gäller till 2027-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning/fast anställning.
Tjänsten är 100%.
Tillträdesdag
Under mars 2026 eller enligt överenskommelse.

Ersättning
Enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
