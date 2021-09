Nu söker vi en ambitiös montör till vår produktion - Zero Interiör AB - Elkraftsjobb i Nybro

Zero Interiör AB / Elkraftsjobb / Nybro2021-09-17På Zero interiör AB är vi alltid intresserade av talanger som vill bidra till att befästa vår position inom belysningsbranschen. Vill du vara del i vår framgång? Nu söker vi en ambitiös montör till vår produktion i Nybro som vill göra skillnad och driva företagets utveckling framåt.2021-09-17Som montör kommer dina arbetsuppgifter vara att montera armaturer, det innebär i korthet dragning av el kablage, koppling samt funktionskontroll. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Utöver detta är det viktigt att delta i förbättringsarbete, utveckla och driva verksamheten framåt.Du har en genomförd gymnasial elektrikerutbildning med en fullgjord lärlingstid. Utöver detta ser vi gärna att du har minst 1 års erfarenhet som elektriker. Du bör ha kunskaper inom ritningsläsning och god datorvana. Att kunna uttrycka sig väl i svenska i både tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du också har truckkort.Vi lägger framförallt stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att rätt person för jobbet är initiativtagande, strukturerad och kan på ett tillmötesgående sätt kommunicera. Du tar dig an nya arbetsuppgifter med engagemang och tar ett stort ansvar. Du är öppen och utåtriktad som person och tycker om problemlösning.ErbjudandeVi söker talanger som trivs i en tillvaro där problemlösning och samarbete går hand i hand. Vi behöver människor som vill bidra, påverka och göra skillnad där vi tillgodoser våra kunders behov med målsättningen att överträffa högt ställda förväntningar. Som anställd på Zero interiör AB blir du en viktig del i en gemenskap där teknikintresset delas och du får växa som individ. Utöver detta erbjuder vi även bland annat:FriskvårdsbidragTillgång till läkare, psykolog, mm via företagshälsovårdModerna nybyggda lokalerVill du veta merKontakta Produktionchef Pelle Anarp, telefon 0481-800 41.Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev samt CV till Tobias Gill via e-post: tobias.gill@zero.se Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden, sista ansökningsdag 2021-10-17. Tjänsten avser heltid och är en tidsbegränsad anställning på 3 månader med möjlighet till förlängning.Sista dag att ansöka är 2021-10-17Zero Interiör ABPUKEBERGARNAS VÄG PUKEBERG GLASBRUK38228 NYBRO5977117