Nu söker vi efter våra nya säljare! - Office Recycling Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Office Recycling Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Office Recycling växer så att det knakar och vi söker dig som vill ta vår försäljning till nästa nivå tillsammans med oss på vårt kontor mitt i centrala Stockholm.2021-04-14Hos oss kommer du dagligen kontakta potentiella kunder via telefon. Hos oss får du jobba med hela affärsprocessen från första kontakt till avslutad affär. Du kommer vara en del av vår säljavdelning på 11 personer som dagligen pushar, stöttar och hjälper varandra att överträffa dina och företagets mål.Vi trotsade pandemin och lyckades sätta nya försäljningsrekord under 2020. Nu vill vi ha med dig för att vara med och sätta nya rekord under 2021!Tjänsten är på heltid med omgående start och du arbetar vardagar måndag - fredag.Vad vi erbjuder digStabil fast grundlön + provision utan takSäljutveckling genom utbildningstrappaLöpande säljtävlingar med massa värdefulla priserKontor mitt i city med närhet till restaurangerAW gillar vi också!Nya roller uppstår ofta i växande företag som vårt. Har du energin och engagemanget så är "sky 's the limit!"Vi är inte bara ett företag som gör gott, vi har också sjukt kul tillsammans! Omkring dig har du ett grymt team där alla är motiverade och stöttande, och vi firar varje framgång och hittar på saker tillsammans.Vi söker dig som har dessa kvalitéerMålmedvetenArbetar fokuserat, strukturerat och effektivtAmbitiös och har en hög arbetsmoralSocial och kan hantera olika typer av människorNyfiken och hungrigDu älskar att tävla!Vi söker personer som vill arbeta med att sälja in våra attraktiva återvinningslösningar till nya kunder och med telefonen som främsta redskap kartlägger du deras behov. Du vill förstå marknaden, kundens behov och skapa värde i det du gör.Ringa potentiella kunderProspekteringBoka möten och besöka kundBehovsanalyser och offereringStänga affärerMöjlighet att bli ansvarig föra nya affärsbenÖvrig informationStart: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: Stockholm, Engelbrektsgatan 31Företaget präglas av en positiv anda där du som är social kommer att trivas. Stämmer det mesta på dig så är du varmt välkommen att söka in. Läs gärna mer på vår hemsida: ( http://www.officerecycling.se/) Office Recycling är Sveriges grönaste återvinningsföretag. Vi har skapat ett framgångsrikt recept för att hjälpa företag att öka sin återvinning kombinerat med fossilfria transporter till samma pris som ett oljeberoende alternativ. Vi är världens enda återvinningsföretag med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. Vi är ett innovativt och framgångsrikt företag i stark tillväxt!Kärnverksamheten går ut på att hjälpa företag och kontor med deras återvinning. Vi hämtar alla typer av material som normalt förbrukas på ett kontor. Vår vision är att hela Stockholm ska bryta sitt beroende av tunga dieseltransporter och att vartenda kontor ska använda sig av fossilfria transporter för att neutralisera sin miljöpåverkan.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01