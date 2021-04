Nu Söker Vi Dig Som Är Sjuksköterska Och Vill Arbeta Natt Hos Os - Danderyds Sjukhus AB - Sjuksköterskejobb i Danderyd

Danderyds Sjukhus AB / Sjuksköterskejobb / Danderyd2021-04-07Din arbetsmiljö och din kompetens betyder mycket för oss på avdelning 95, och vi arbetar ständigt med förbättringsmöjligheter - bland annat har vi arbetat fram färre patienter per sjuksköterska.Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus är en av Sveriges största hjärtkliniker med profilerade akutvårdsavdelningar, interventionsverksamhet och en öppenvård med flertalet mottagningar. Lärande och vidareutveckling är något vi prioriterar - redan från Din första dag hos oss påbörjar du en intern tvåårig utvecklingsplan för att bli Hjärtsjuksköterska (gäller på DSAB).Avdelning 95 är en kardiologisk akutvårdsavdelning med inriktning på ischemisk hjärtsjukdom. De flesta av våra patienter hjärtövervakas trådlöst avseende rytmrubbningar och EKG. Vi arbetar i team - dag, kväll som natt - och tillämpar förhållningssättet personcentrerad vård för att komma närmare patienten. Till exempel sker den dagliga ronden (dagtid) direkt inne hos patienten.Som nyanställd får du en tydlig och behovsanpassad introduktionsplan, som du kontinuerligt stämmer av med din chef.Välkommen till en spännande och utvecklande arbetsplats, med stora möjligheter till såväl personlig som yrkesmässig utveckling.Arbetsuppgifter:Arbetet som sjuksköterska sker professionellt med patienten i fokus. Höga krav ställs på både omvårdnad och medicinsk kompetens. Du lär dig granska EKG och hjärtövervakning (ischemi/arytmi), och arbetar kontinuerligt med omvårdnadsutveckling genom att exempelvis driva ett ansvarsområde. Våra patienter är vuxna i åldrarna 18 till 100+, vilket innebär en stor variation i medicinsk behandling och omvårdnad.Anställningsform:Tillsvidareanställning natt, hel/deltid. Helgtjänstgöring ingår. Önskemål om 3-skift kan diskuteras.Ansökningshandlingarna kommer att hanteras löpande.Kvalifikationer:Legitimerad sjuksköterska med något års erfarenhet av nattarbete (som sjuksköterska), och meriterande om du arbetat inom kardiologi och/eller akutsjukvård.Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Du har en förmåga att kunna leda och fördela arbetet även i pressade situationer. Du är ambitiös och har en positiv framtoning. Du tycker om att vara delaktig i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser till gruppdynamiken vid urvalet.Goda kunskaper i svenska språket - både tal och skrift.Övrig information:Danderyds sjukhus kan bland annat erbjuda personalbostäder, kvarstannandebonus och friskvårdsbidrag - läs mer om dina förmåner som anställdVi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonserade svarsdag, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-07Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Danderyds Sjukhus AB5675417