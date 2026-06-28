Nu söker vi chefer till äldreomsorgen!
Härnösands Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Härnösand Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härnösand
2026-06-28
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Ta chansen att forma och utveckla äldreomsorgen i Härnösands kommun! Vi söker nu en engagerad och driven chef till Hemtjänsten, till en av våra centrala enheter. Hos oss får du en viktig roll i att utveckla verksamheten och bidra till att våra äldre får en trygg, värdig och meningsfull vardag.
Då en av våra kollegor går på föräldraledighet under ett år söker vi också en vikarierande enhetschef till Ädelhem, ett av våra centralt belägna Särskilda boenden på ön.
Om verksamheten:
I Härnösands kommun finns sju hemtjänstgrupper, inklusive nattpatrull, korttidsenhet och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheterna befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där vi ser över hur hemtjänsten ska organiseras för framtiden. Vi planerar för teamarbeten med brukaren i fokus, samt möter framtidens behov genom att ta tillvara möjligheterna med ny teknik – allt för att frigöra mer tid till det som är viktigast: mötet med människan.
Vi har sju särskilda boenden runt om i Härnösand – både i stadskärnan och i våra naturnära områden. Här erbjuder vi trygg omsorg för äldre med omvårdnadsbehov och personer med demenssjukdom. Vårt mål är att varje individ ska känna välbefinnande, delaktighet och livskvalitet i en trygg och värdig tillvaro.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad – varje dag!Publiceringsdatum2026-06-28Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten för att skapa värde för våra medborgare. Du ansvarar för att driva en välfungerande enhet utifrån uppsatta mål och säkerställer att kvalitet, ekonomi och resultat är i balans.
I rollen leder du ditt team mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Du arbetar för att skapa delaktighet, engagemang och en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande ledare motiverar du dina medarbetare och bidrar till hög brukarnöjdhet.
Du ansvarar för att politiska mål och beslut genomförs inom verksamheten, samtidigt som du arbetar strategiskt med omvärldsbevakning och utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen. Tjänsten omfattar ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Kvaifikationer:
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Kunskap om och erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Körkort B.
Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift, samt trygghet i digitala system och att arbeta med dessa
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare på heltid (Enhetschef inom hemtjänsten) och ett vikariat om ett år (Enhetschef särskilt boende)
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 80 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Sjölander elisabeth.sjolander@harnosand.se +46611348376 Jobbnummer
9982178