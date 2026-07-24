nu söker v

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Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2026-07-24
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker dig som vill arbeta extra på helger samt redan nu säkra ett sommarjobb som personlig assistent till en av våra kunder.
Kunden har en stuga i Mellbystrand som de åker till en gång i månaden samt vid semester. Därav söker vi dig som vill ha ett extra jobb och även möjlighet att säkra ett sommarjobb för 2026. Vi har inga krav på tidigare erfarenheter men är meriterade. Fokus är på personkemi, arbetsmoral och tillgänglighet de helger som behovet uppstår.
Till vardags bor Kunden utanför Göteborg och det kan finnas möjlighet till pass även där vid behov.
Om dig
Du som assistent är med vid alla dagliga aktiviteter, samt hjälper till med träning och stretching. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera assistenter med varierande tjänstgöringsgrader.
Assistenterna arbetar mycket efter rutiner, för att kunden liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att du är pigg, positiv, noggrann, stark, pålitlig och punktlig precis som befintliga assistenter.
Du måste dessutom ha körkort, eftersom du kommer att köra hennes bil.
På fritiden älskar kunden att leva ett aktivt liv, vara utomhus, hitta på saker, odla blommor i trädgården, träffa vänner, sola på stranden, gå på utställningar, gårdsbutiker, gå på konserter mm.
När hon inte är ledig eller har semester, så arbetar Kund som barnneurolog.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
312 30 MELLBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10010869