Nu rekryterar vi lagerpersonal för framtida uppdrag i Borås!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-07-15


Visa alla lagerjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås, Ulricehamn, Tranemo, Göteborg, Kungsbacka eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nya möjligheter? Vi rekryterar nu engagerade lagermedarbetare till vår kandidatpool för framtida uppdrag hos våra kunder i Borås.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan bland annat innefatta:

• Plock och pack av order
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Inventering och registrering i affärs- och lagersystem
• Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
• Truckkörning och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter

Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs i en aktiv och tempofylld arbetsmiljö
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och i team

Om tjänsten
Placeringsort: Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller när behov uppstår

Profil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö där högt tempo, kvalitet och noggrannhet går hand i hand. Du är ansvarstagande, strukturerad och har förmågan att behålla fokus även under intensiva arbetspass. Som person är du initiativtagande, har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är ett krav. Vi lägger samtidigt stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.

Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta 2-skift (dag- och kvällsskift) samt vid behov helger
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete

Meriterande
• Truckkort A1–A4 samt B1–B4
• Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för framtida uppdrag. Vi ser fram emot att höra från dig!

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Paulina Velcov
Paulina.velcov@posti.com

Jobbnummer
10003865

Prenumerera på jobb från Posti Logistics Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Posti Logistics Staffing AB: