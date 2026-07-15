Nu rekryterar vi lagerpersonal för framtida uppdrag i Borås!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nya möjligheter? Vi rekryterar nu engagerade lagermedarbetare till vår kandidatpool för framtida uppdrag hos våra kunder i Borås.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan bland annat innefatta:
• Plock och pack av order
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Inventering och registrering i affärs- och lagersystem
• Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
• Truckkörning och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs i en aktiv och tempofylld arbetsmiljö
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och i teamOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller när behov uppstårProfil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö där högt tempo, kvalitet och noggrannhet går hand i hand. Du är ansvarstagande, strukturerad och har förmågan att behålla fokus även under intensiva arbetspass. Som person är du initiativtagande, har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är ett krav. Vi lägger samtidigt stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta 2-skift (dag- och kvällsskift) samt vid behov helger
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete
Meriterande
• Truckkort A1–A4 samt B1–B4
• Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för framtida uppdrag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10003865