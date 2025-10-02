Nu letar vi extra talanger till vårt Team
K-Bemanning AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-10-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Bemanning AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Gnosjö
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
K-Bemanning är det lokala auktoriserade bemanningsföretaget som arbetar mot väl etablerade branscher. Vi hjälper våra uppdragsgivare på kort och lång sikt med kvalificerad kompetensförsörjning samt rekrytering. För oss är det viktigt att fokusera på att utveckling och kompetens för att ge rätt förutsättningar till våra uppdragsgivare och våra konsulter. Tillsammans överträffar vi det förväntade resultatet. K-Bemanning har kontor i Jönköping, Värnamo och Gislaved.Om företaget
Vi söker nu duktiga lagerarbetare/truckförare till kund i Nässjö.
Har du truckkort och trivs med varierande arbetsuppgifter?
Vill du jobba inom lager & logistik?
Då söker vi dig!Arbetsuppgifter
Vi tror på utveckling och rotation med en vision om en varierad arbetsmiljö. Du kommer jobba med mottagning av gods, packning, plockning, men även leverans av utgående gods. Vi ställer höga krav på precision, noggrannhet och att ha förmågan att prestera under hög tidspress. Arbetstiderna kan komma att variera beroende på uppdrag men vi söker dig som kan jobba heltid. Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter vilja, engagemang och noggrannhet. Med en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker får du en varierande vardag och bidrar till kundens fortsatta utvecklingsresa.
Vi tror även att du har en idrottsbakgrund och är van att arbeta självständigt men med en hög teamkänsla.
För att passa in i rollen krävs flexibilitet och en hög arbetsmoral!
Du har en annan sysselsättning om minst 51% och är tillgänglig för uppdrag en till tre gånger per vecka.
Krav: Truckkort
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Villkor:
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt avtal
Startdatum: enligt ö.k
Placeringsort: Nässjö
Vi erbjuder: Kollektivavtal Försäkringar Marknadsmässig lön Karriär och utveckling
Urvalsprocessen kommer att ske löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
Hamngatan 2 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
K-Bemanning Jönköping Jobbnummer
9536508