Nösnäsgymnasiet söker lärare till Industriprogrammet
2026-02-03
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Nösnäsgymnasiet är en skola med ett brett utbildningsutbud, kompetenta lärare och ett starkt engagemang för varje elevs utveckling. Vi erbjuder en blandning av högskoleförberedande program, yrkes- och introduktionsprogram samt lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola.
Här möts du av en skola i positiv utveckling med attraktiva utbildningar och ökande elevunderlag. Under de senaste åren har vi fått flera utmärkelser och priser - bland annat har vi blivit utsedda till Årets UF-skola tack vare vårt framgångsrika arbete med Ung Företagsamhet. Skolan ligger i en vacker omgivning med lummig grönska och utsikt över Hakefjorden - en miljö som inspirerar till lärande och kreativitet. I skolans centrala delar finns expedition, café och bibliotek. Intill skolan ligger Stenungsund Arena som är kommunens största motionsanläggning med bl.a. ishall och simhall.
På Nösnäsgymnasiet tänker vi utanför boxen. Vi öppnar dörrar mot omvärlden och tar in inspiration utifrån. Men vi tittar också inåt och försöker hitta det som driver varje individ. Tillsammans hittar vi vägen framåt.
Nösnäsgymnasiet - öppet för verkligt lärande
Besök oss gärna på www.stenungsund.se/nosnasgymnasiet
Vill du vara med och utbilda framtidens industrikompetens och samtidigt bidra till utvecklingen av ett starkt och modernt Industriprogram i Stenungsund?
Som lärare på Industritekniska programmet kommer du att undervisa både praktiskt och teoretiskt inom verkstadsteknik, såsom ritningsläsning och manuell bearbetning. Erfarenhet av CNC är meriterande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara inom driftsäkerhet och underhåll där du undervisar i strategiskt och systematiskt underhåll för utrustningars funktionalitet och säker drift. Undervisningen omfattar även analys och kvalitetssäkring av drift vid industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.
Du har en hög grad av personlig mognad. Det är också meriterande om du tidigare har erfarenhet av att arbeta som lärare, gärna med lärarlegitimation eller med annat pedagogiskt arbete, samt att du är van vid att möta och stötta studerande i deras lärande och utveckling.
En viktig del av uppdraget är att stödja elevernas APL (arbetsplatsförlagt lärande) genom kontakt med lokala industriföretag, planering och uppföljning av APL samt relationsskapande samarbete mellan skola och bransch.
Du kommer att tillhöra Enhet 4 som omfattar Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt Teknikprogrammet Gymnasieingenjör. På skolan finns ett stort engagemang och utvecklingsfokus. Nösnäsgymnasiet är ett Teknikcollege vilket innebär ett tätt samarbete mellan skolan och näringslivet.
Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma frånvaro, social situation och studieresultat för dina elever. Mentorskapet innebär också att tillsammans med vårdnadshavare, berörda lärare och övrig personal på skolan vara ett stöd och skapa en skolsituation som möjliggör för eleverna att nå målen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare, gärna med erfarenhet av CNC-programmering. Det är värdefullt om du har ett etablerat kontaktnät inom industrin.
Vi vill att du:
• tycker om att arbeta tillsammans med kollegor och skolledning i ett öppet och nära samarbete mot gemensamma mål.
• gillar att driva och delta i skolutveckling.
• möter alla elever utifrån deras individuella förutsättningar.
• har förmåga att skapa långvariga och goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
