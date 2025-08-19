Norsktalande Techsupport till Nordic Infucare!
Performiq AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du norsktalande, pedagogisk & serviceinriktad och på jakt efter ett varierande och givande arbete inom teknisk support? Vill du vara en del av ett företag som ständigt strävar efter att göra vardagen enklare för människor som lider av kroniska sjukdomar? Då ska du söka tjänsten som teknisk support till detta bolag!
I rollen som Tech Support Agent kommer du möta flertalet användarunika ärenden och du kommer vara experten på medicinska instrument. Du blir användarens första support när de har frågor kring deras tekniska utrustning och telefon, mail och digitala webbformulär kommer vara dina främsta arbetsredskap. Under perioder med mindre aktivitet får du använda din lösningsorienterade sida för att utvärdera, optimera och kontinuerligt förbättra processer för att skapa ett effektivare arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Hantera användarspecifika ärenden över telefon, mail och webbformulär.
• Vara spjutspetsen när det kommer till teknisk support.
• Ansvara för hela reklamationsflödet.
• Ständigt se över och optimera/effektivisera arbetsprocesser.
I rollen kommer du hantera supportärenden via telefon och mail vilket ställer höga krav på att du har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på norska & engelska.
Personprofil
Tjänsten passar dig som har stor ansvarskänsla och trivs med att arbeta på ett strukturerat och självständigt sätt. Du kommer arbeta med varierande arbetsuppgifter och ibland flera åtaganden samtidigt men alltid med en hög kvalitetsnivå. Det är av stor vikt att du som ansöker tycker om att arbeta i team då du och dina kollegor hjälps åt för att lösa dagens uppgifter.
Vi söker dig som är inkännande, servicemedveten och kommunikativ med både kollegor och användare. Du är lösningsorienterad och kan prioritera när akuta situationer uppstår samtidigt som du är noggrann och uppskattar vikten av detaljer.
För att lyckas i rollen som Tech Support Agent krävs att du har en god teknisk förståelse, besitter goda kunskaper inom Office-paketet. Du måste även tala flytande norska och engelska.Publiceringsdatum2025-08-19Övrig information
Start: Omgående.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Enligt överenskommelse måndag till söndag, mellan 7-22, majoriteten av arbetspassen är mellan 8-17 vardagar. Hemarbete möjligt enligt överenskommelse.
Plats: Alvik, Stockholm.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med möjlighet till vidare anställning direkt hos kunden. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kommer att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Oscar Backman oscar.backman@performiq.se Jobbnummer
9464543