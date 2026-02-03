Norsktalande supportstjärna
Vi söker nu dig som är norsktalande och vill arbeta i en rolig och teaminriktad supportroll hos en av våra kunder som sitter centralt i Stockholm. Du arbetar i en teknisk kundsupport, du får bra förmåner och möjlighet att arbeta hybrid mellan hemarbete och kontorsarbete.
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
• Ta emot och hantera inkommande supportförfrågningar via telefon, e-post och ärendehanteringssystemet.
• Fungera som första kontaktpunkt för både kunder och interna användare.
• Vara delaktig i att förbättra arbetssätt, rutiner och den övergripande kundupplevelsen.
• Arbeta tätt tillsammans med Second Line, interna experter och andra tvärfunktionella team för att säkerställa effektiva lösningar.
• Utföra felsökning av tekniska problem i affärssystemet samt i de övriga system som är kopplade till det.
• Ge vägledning kring hur systemen fungerar och stötta användare i frågor som rör processer och olika typer av användarutmaningar.
Vi söker dig som
• Behärskar norska, svenska och engelska i både tal och skrift.
• Har tidigare arbetat inom kundservice eller teknisk support.
• Är van vid att arbeta i olika system och har god datorvana.
• Har ett servicefokuserat arbetssätt, god kommunikativ förmåga och trivs i kontakten med användare och kunder.
• Arbetar lösningsorienterat, tar ansvar för dina uppgifter och värnar om hög kvalitet i det du levererar.
För att trivas i teamet och lyckas väl i rollen är du en teamplayer som vill vara starkt bidragande till kulturen i teamet. Dessutom är du serviceinriktad och trivs i nära dialog med kunder.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO med omgående start. Tanken är att detta övergår till en fast anställning förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
