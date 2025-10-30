Norsktalande supportmedarbetare på deltid!
2025-10-30
Är du student och vill kombinera dina studier med ett givande extrajobb? Vi söker dig som trivs med att ha kontakt med människor och som alltid strävar efter att ge bästa möjliga service. I rollen som supportmedarbetare får du utveckla dina kunskaper inom kundhantering och bli en del av ett engagerat team! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara den första kontakten för norska kunder, där du med engagemang och expertis hjälper dem att lösa tekniska utmaningar. Rollen är på deltid där du arbetar både för-och eftermiddagar.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ge kvalificerad teknisk support till norska kunder genom att hantera inkommande ärenden via telefon och mejl, utföra felsökning samt dokumentera ärenden för vidare hantering.
• Ta emot och hantera felanmälningar via telefon från kunder
• Felsöka och avhjälpa problem via telefon
• Dokumentera supportärenden
• Hantera kundkommunikation via mejl
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande och har möjlighet att arbeta på sidan av studierna
• Behärskar svenska och norska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom kundservice/teknisk support
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Deltid Ersättning
