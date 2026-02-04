Norsktalande mötesbokare i Örebro
2026-02-04
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Trivs du med att ha kontakt med människor och jobbar alltid med en hög servicemedvetenhet? Är du trygg med att ta kontakt med potentiella kunder över telefon? Kan du flytande norska? Då kan det här vara tjänsten för dig!
PerformIQ söker nu för kunds räkning säljkoordinator/mötesbokare till kundens kontor i Örebro. Här får du med en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier, idrottskarriär eller annat deltidsjobb, möjlighet att arbeta extra vid behov och samla värdefull arbetslivserfarenhet. Det finns även möjlighet att jobba heltid om du kan både svenska och norska.
Arbetsuppgifterna innebär att du kommer att boka in säljmöten och deltagare till webinar, samt seminarier. I uppdragen hjälper du kunder inom IT-branschen att bland annat hitta nya affärsmöjligheter och komma ut på fler säljmöten. Ett krav är att du kan svenska flytande i tal och skrift samt norska i tal.
Tjänsten innebär:
• Bokning av säljmöten och webinar
• Telefon och dator som arbetsverktyg
• God servicekänsla
Personprofil
Du är en ambitiös person med hög social kompetens, du ska trivas med att skapa kontakter via telefon. Du är en god lyssnare och kan ta in andras argument. Har du vana att arbeta med mötesbokning eller försäljning, och därmed har förmåga att skapa affärsmässiga relationer så är det meriterande. Krav på att du kan svenska och norska i tal och skrift.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som mötesbokare.
Start: Omgående
Omfattning: Deltid
Lön: Fast
Arbetstid: Vardagar
Plats: Örebro
Om PerformIQ
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som mötesbokare. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Helena Bergström via helena.bergstrom@performiq.se
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
