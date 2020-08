Norsktalande kundtjänstmedarbetare till känt företag inom bilind - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Recruitive AB

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-242020-08-24Recruitive söker dig som är norsktalande och vill utvecklas inom kundsupport. Är du en självgående, ansvarsfull och serviceinriktad person som drivs av att få bli en viktig medlem i teamet och att få ta eget ansvar? Vill du vara med och bidra till företagets framgångar samtidigt som du har roligt på jobbet? Då kan den här rollen som kundtjänstmedarbetare vara helt rätt för dig. Välkommen med din ansökan!I den här rollen kommer du vara ansiktet och rösten utåt för ett känt och väletablerat företag inom bilindustrin. Du kommer att arbeta i nyrenoverade, trivsamma och öppna lokaler centralt i Göteborg. Tjänsten är en heltidsanställning och dina arbetstider kommer att vara kontorstid. Anställningen inleds dessutom med en grundlig introduktionsutbildning där du får lära dig allt du behöver veta för att komma igång med jobbet på bästa sätt.Det dagliga arbetet går främst ut på att ge professionell service och support genom inkommande samtal från företagets kunder.I jobbet ingår till exempel attsvara i telefonhjälpa kunder med frågor kopplat till fakturor och finansiella produkterenklare teknisk supporttill viss del hantera administrativa ärendenÄr du vår nya kundtjänstmedarbetare?Det här jobbet passar dig som framför allt är självgående, ansvarsfull och serviceinriktad i de arbetsuppgifter du tar dig an. Du bör ha erfarenhet av att jobba med människor och vi tar för givet att du är en kommunikativ och organiserad person som är mån om att göra ett bra jobb. Det är även meriterande om du är en duktig administratör och har erfarenhet av servicerelaterat arbete.I övrigt söker vi dig somär flytande i norska vad gäller tal och skriftär van att kommunicera med olika typer av människorhar lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och rutinerhar god datorvanaDet är meriterande om duhar haft yrken med mycket kundkontaktHär erbjuder vi samtliga anställda goda möjligheter till kompetensutveckling - och därigenom en chans att växa såväl privat som professionellt.Erbjudandelön enligt kollektivavtalcentral arbetsplats i Göteborgmeriterande arbetserfarenhetHur du ansökerDen här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Recruitive men arbeta uppdragsbaserat hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt!Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Recruitive är miljö- och kvalitets certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001.Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-02Recruitive AB5331619