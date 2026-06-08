Norsktalande kundservicemedarbetare
Senzum AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
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Är du flytande på både svenska och norska? Vill du kickstarta din karriär inom kundservice i ett ungt och socialt team?
Sök då rollen som Kundtjänstmedarbetare på Senzum i Linköping!Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vi söker nu dig som är både svensk- och norsktalande till vårt team i Linköping. Här får du chansen att arbeta i en modern och flexibel arbetsmiljö med grymma kollegor, där servicekänsla, kommunikation och teamwork står i fokus.
Oavsett om du är i början av din karriär eller bara vill prova något nytt, är det här en perfekt möjlighet att utvecklas inom kundkommunikation och få värdefull erfarenhet i ett växande företag.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare är du Senzums ansikte utåt. Du kommer att:
Hjälpa våra kunders kunder via telefon, chatt och mejl – främst på norska men även på svenska
Vara en problemlösare som får kunden att känna sig sedd och nöjd
Arbeta i olika system och se till att allt flyter på bakom kulisserna
Samarbeta med ett engagerat team som stöttar varandra
En typisk dag hos oss
Du börjar dagen med en kopp kaffe och en snabb check-in med teamet. Därefter loggar du in i dina system och börjar ta emot samtal från kunder som behöver din hjälp. Mellan samtalen svarar du på mejl och uppdaterar ärenden i systemet. Vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och ser till att ha kul på vägen!
Vi söker dig som
Talar norska, svenska och engelska flytande i tal och skrift (krav).
Är social, kommunikativ och lösningsorienterad.
Har rätt attityd och är intresserad av att utvecklas.
Tar eget ansvar och ägandeskap för dina arbetsuppgifter.
Ser din egen roll i teamet och bidrar till gruppens framgång.
Kommer i tid till jobbet och håller vad du lovar.
Har datavana/systemvana (meriterande, men inget krav).
Ingen tidigare erfarenhet av kundservice? - Inga problem, vi utbildar dig!
Vi erbjuder
Ett ungt och dynamiskt team med högt i tak.
Coachande ledarskap och interna utbildningar
Utvecklingsmöjligheter inom kundservice och andra delar av företaget.
En arbetsplats där gemenskap, energi och framtidstro är i fokus.
Spännande uppdrag för kända varumärken från hela Norden.
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag, AW:s, och mycket mer!
Information:
Tillträde: Augusti (eller tidigare efter överenskommelse)
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal
Arbetsplats: LinköpingOm företaget
Vi är Senzum – experter på kundservice sedan 1994. Vårt huvudkontor finns i Linköping, och vi är ett växande bolag där det händer spännande saker varje dag. Vi levererar framtidens kundservice till kända varumärken från hela Norden. Hos oss får du chansen att arbeta med innovativa lösningar och vara en del av en kultur som präglas av utveckling, energi och samarbete.Övrig information
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundskollen.se innan anställning.
Urvalet sker löpande vilket innebär att annonsen kan tas ner innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
Diskettgatan 4 (visa karta
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583 35 LINKÖPING Jobbnummer
9951525