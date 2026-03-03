Norsktalande kundservicemedarbetare
Brinner du för kundservice och pratar både norska och svenska? Nu kan du få vara med och bidra med nya idéer till hotell- och restaurangvärlden i Skandinavien!Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
LUSINI Scandinavia AB är ett skandinaviskt dotterbolag inom LUSINI Group, en europeisk koncern som sedan 1987 levererar utrustning och inredning till hotell- och restaurangbranschen via e-handel och utesäljare runt om i Europa. Huvudkontoret ligger i södra Tyskland och koncernen är etablerad på flera europeiska marknader, däribland Sverige, Norge och Danmark.
Från kontoret i centrala Malmö drivs verksamheten mot Skandinavien och Benelux med fokus på att ge hotell- och restaurangkunder nya idéer, hög service och professionell rådgivning. Här arbetar ett engagerat team inom kundservice och innesälj som tillsammans ansvarar för den nordiska och delar av europeiska marknaden.
Läs gärna mer på: www.lusini.com/sv-se/
Om rollen
Som kundservicemedarbetare/innesäljare kommer du främst arbeta mot den norska marknaden men även hantera svenska och danska kundärenden. Du rapporterar till Kundservice- och Försäljningschefen i Malmö och kommer hantera kunder inom såväl B2B- som B2C-segmentet. Arbetet innefattar att svara på email, chatt och telefonsamtal från kunder samt utgående samtal i kundvårdande syfte. Lusini är en säljorienterad organisation varför även kundserviceteamet arbetar med rådgivande försäljning mot kunder.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ordermottagning, offerter och orderbekräftelser
• Rådgivande försäljning och produktrådgivning
• Hantering av inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt/WhatsApp
• Reklamations- och returhantering samt bokning av returhämtning
• Faktura- och kredithantering samt kreditupplysningar
• Leverans- och provuppföljning
• Kundvårdande insatser och uppföljning av större leveranser
• Support till utesäljare samt samarbete med marknad, logistik och ekonomi
• Övriga administrativa uppgifter och stöd till verksamheten
Om dig
Vi söker dig har en bakgrund inom kundservice, försäljning eller administration och som vill utvecklas i en bred och ansvarsfull roll. Du trivs i dialogen med kund och motiveras av att ge professionell service med hög kvalitet. Som person är du positiv, lösningsorienterad och engagerad i ditt arbete. Du tar ägarskap för dina ärenden från första kontakt till avslut och säkerställer att kunden får en professionell och positiv upplevelse.
Vidare är du noggrann och strukturerad med förmåga att hantera flera ärenden parallellt utan att tumma på kvaliteten. Du trivs i en självgående roll samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till god stämning och ett gott samarbete i teamet. Har du dessutom ett intresse för gastronomi eller inredning ser vi det som ett stort plus.
Utöver detta krävs:
• Goda kunskaper i norska och svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i officepaketet
• Avslutad gymnasial utbildning
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice, försäljning och administration
• Ytterligare kunskaper i antingen tyska, danska, franska eller nederländska
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Centrala Malmö
Omfattning: 75%
Arbetstider: mån-fre, kontorstider. Möjlighet att arbeta hemifrån 1 dag i veckan
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
