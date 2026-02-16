Norsktalande kundservicemedarbetare
2026-02-16
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Älskar du att ge förstklassig service och skapa fantastiska kundupplevelser? Är du en lösningsorienterad person som vill bidra till att utveckla och stärka vårt arbete framåt? Nu har du chansen att bli en av de norsktalande medarbetarna i vårt kundserviceteam i Vänersborg och vara en viktig del av kundservicen hos en av Nordens största koncerner inom mode!
Vi erbjuder:
- Inspirerande och moderna lokaler i toppklass där du kommer trivas.
- Ett stort och spännande företag med starka varumärken och produkter du kan vara stolt över.
- Ett nära samarbete med vår e-handel och andra nyckelfunktioner inom företaget.
- Utbildning, stöd och verktyg för att du ska kunna växa och utvecklas i din roll.
- Ett engagerat team där samarbete och positiv energi står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
- Ge snabb och professionell service via telefon, mejl och chatt på norska, svenska och engelska.
- Hjälpa våra kunder med deras frågor och skapa minnesvärda kundupplevelser.
- Samarbeta med koncernens e-handel, lager och butiker för att säkerställa smidiga leveranser och nöjda kunder.
- Vara en viktig del i att forma och förbättra våra rutiner och processer.
Vi tror att du:
- Har erfarenhet av kundservice eller en annan serviceinriktad roll - men det är inget krav! Vi värdesätter din inställning och vilja att lära dig ännu mer.
- Är kommunikativ, positiv och trivs med att hjälpa andra.
- Är lösningsorienterad och noggrann, med förmåga att hålla många bollar i luften.
- Har ett intresse för mode och vill vara med och skapa något fantastiskt.
- Du behärskar norska och engelska i tal och skrift.
- Kunskaper i svenska är meriterande.
Ansök redan idag och bli en del av ett spännande projekt där du får möjlighet att bidra till något helt nytt! Vi söker både heltids- och deltidsanställda. Vi tillämpar provanställning och urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa service i världsklass!
Varner är en av Skandinaviens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island.
Vårt centrallager är beläget i Vänersborg och från denna högautomatiserade anläggningen förser vi Varnerkoncernens samtliga butiker & online-kunder med varor. Kunden är alltid i fokus för oss såväl i butik som online och vi arbetar varje dag för att ge våra kunder den bästa handelsupplevelsen. Varner har en stark och transparent prestationskultur där ansvar och hållbarhet är centralt. Ersättning
