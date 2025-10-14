Norsktalande Kundservicemedarbetare
The Place AB / Kundservicejobb / Haninge
2025-10-14
Vill du bli en del av ett spännande och växande företag där kunden alltid står i centrum? Nu har du chansen att få arbeta i ett engagerat team som tillsammans levererar service i toppklass. Som kundservicemedarbetare ansvarar du för effektiv orderhantering och att varje kund får en förstklassig upplevelse.
Kontoret är placerat i Handen, Haninge, med önskad start så snart som möjligt. Du kommer initialt att vara anställd som konsult via The Place, med goda möjligheter till förlängning eller fast anställning direkt hos kundföretaget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Besvara och lösa kundärenden via telefon och e-post
Hantera frågor relaterade till beställningar, leveranser, tekniska problem eller liknande
Säkerställa att kunderna får snabb, korrekt och tydlig information
Dokumentera och följa upp kundärenden enligt företagets rutiner
Utveckla och förbättra kundtjänstens processer och rutiner
Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Flytande kunskaper i norska och engelska, i både skrift och tal
Mycket goda kunskaper i svenska, i både skrift och tal
Erfarenhet av service och kundhantering
Vem är du? Vi söker dig som brinner för att ge utmärkt service och som alltid sätter kunden i fokus. Du är en engagerad lagspelare som bidrar med positiv energi, är flexibel och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer. Du arbetar organiserat och hanterar kundärenden med ett professionellt och lösningsorienterat bemötande.
Vi värdesätter också din nyfikenhet och ditt initiativtagande - du tvekar inte att hjälpa till där det behövs och tar dig an olika typer av uppgifter med entusiasm.
Mer om anställningen
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Anställningsform: Du anställs initialt som konsult via The Place, med möjlighet till förlängning eller övergång till anställning hos kundföretaget
Arbetstid: Heltid med arbetstider måndag till fredag kl. 08:00-17:00 eller 10:00-19:00
Placering: Huvudkontoret ligger i Handen, Haninge
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. The Place - Sveriges enda Worklife Partner Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9556857