Norsktalande kundservicemedarbetare
2025-10-08
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder! Vi söker nu en norsktalande kundservicemedarbetare till vår kunds växande kundtjänst. Vi erbjuder en härlig och dynamisk arbetsmiljö där man kommer utvecklas inom service och affärsmannaskap. Du kommer tillhöra ett trevligt och proffsigt team som jobbar tätt ihop. Effektivitet och kundnöjdhet är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften men samtidigt alltid sätta kunden i fokus för att lösa deras problem. Vår kund är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande Arbetsuppgifter
Besvara inkommande samtal mot norska marknaden
Svara på mail
Administrera kundärenden Profil
Din erfarenhet
Har en vilja av att hjälpa och professionell attityd.
Serviceerfarenhet är ett krav
Tidigare arbete med telefonen som verktyg är ett krav.
Flytande i norska och svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska.
Vem är du?
Vi värdesätter dina personliga egenskaper, och tror att du känner igen dig i dessa!
Vi tror att du:
Är strukturerad.
Är serviceinriktad.
Är flexibel. Om företaget
Vi erbjuder
Månadslön: 28 000 kr
Varierande arbetstider mellan 8-19. Stängt röda dagar och helg.
Fina kontorslokaler.
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.
Ansök idag! Urval sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
