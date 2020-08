Norsktalande kundserviceagent extra till Jollyroom i Göteborg - Jollyroom AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Jollyroom AB

Jollyroom AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-24Norsktalande kundserviceagent på JollyroomTill följd av vår expansion på den norska marknaden söker vi nu en driven person som vill jobba tillsammans med härliga kollegor i en ungdomlig och pulserande miljö. Vi söker dig som vill vara med på vår resa att bli Europas största e-handelsbolag inom barn-och babyprodukter. För att passa i rollen som norsktalande kundserviceagent tror vi att du brinner för att ge excellent service och att du trivs i en verksamhet med högt arbetstempo där den ena dagen inte är den andra lik.Vi är en internationell arbetsplats där våra medarbetare talar norska, finska, danska, svenska och tyska. På "skandinaviska" med en tysk accent lyckas vi ändå förstå varandra och har väldigt roligt tillsammans, både på och utanför arbetstid. I tjänsten som norsktalande kundserviceagent lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna, där vi söker dig som passar bra in i vårt befintliga team. Vårt team består av drivna, lösningsorienterade och positiva personer - därför är det viktigt att du besitter liknande egenskaper.2020-08-24Hjälpa kunder via telefon, email och chattHantera reklamationerHa viss leverantörskontaktArbetet är mycket serviceinriktat och i denna roll krävs det att man har en positiv attityd och alltid bemöter sin omgivning med ett leende.Vi söker dig som:Talar och skriver flytande på norska.Kan arbeta minst 2 dagar per vecka. Under sommaren samt oktober-december har vi som mest att göra och då ser vi gärna att du kan arbeta fler dagar per vecka.Vi ser långsiktigt på alla våra rekryteringar och vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på lång sikt som du kan kombinera med denna tjänst.I denna tjänst lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper då vi söker någon som passar bra in i vårt befintliga team. Vi söker dig som är prestigelös, ödmjuk och trivs med att jobba i ett högt tempo. Teamen består av drivna, lösningsorienterade och positiva personer - därför är det viktigt att du besitter liknande egenskaper.MeriterandeArbetsvana från kundserviceKunskaper i svenskaVi erbjuder digEntreprenörsdriven verksamhetUngdomlig och pulserande miljöHög utvecklingstaktSpännande branschStort eget ansvar och varierande arbetsuppgifterKollektivavtal för alla anställdaPlacering nära Göteborg; 15 minuter med bil till cityVi är ett företag som satsar på personalen och vi internrekryterar ofta, både inom avdelningen man jobbar på samt till andra avdelningar. De som åstadkommer bra resultat och samtidigt har en positiv och samarbetsvillig attityd kommer gå långt inom Jollyroom.Upplägg och kontaktStart: Snarast möjligtOmfattning: Visstidsanställning baserat på behov, under sommar- och julsäsong finns möjligheten att jobba merPlacering: Hisings Kärra, Göteborg. Efter sommaren flyttar vi till Sörred, TorslandaArbetstider: Vardagar 8-17 samt söndagarVid frågor kontakta: Amanda Vitalis via amanda.vitalis@jollyroom.se Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi referenstagning, skrivtest och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantörer.Sista dag att ansöka är 2020-09-10Jollyroom ABTagenevägen 5842537 Hisings Kärra5331553