Norsktalande customer service-medarbetare till Rusta!
2026-03-19
Vill du vara en del av ett dedikerat team som fokuserar på service och kvalitet? Rusta söker en Norsktalande Backoffice-medarbetare som tar ansvar för att lösa problem och säkerställa enastående kundupplevelser. Rusta befinner sig i en stark tillväxtfas och som en del av deras centrala verksamhet är du med och stärker upp teamet och driver utvecklingen framåt!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen som Customer service-medarbetare på Rusta är service och kundfokus en självklarhet. Du trivs med att lösa problem och hantera kunder av alla slag i en miljö präglad av serviceanda, kvalitetsfokus och resultatdriv. I vardagen hanteras en stor mängd repetitiva ärenden, men ett mål är att minska dessa genom att skapa bättre lösningar och mer självhjälp till kunderna för att teamet ska kunna utvecklas och lägga fokus på mer komplexa ärenden.
Rollen rapporterar till deras Customer Service manager och tjänsten är placerad på Rustas huvudkontor i Upplands Väsby och arbetstiden är måndag-fredag kl 08:00-17:00. Ditt närmsta team består av cirka fem kollegor som jobbar mot Sverige, Norge, Finland och Tyskland.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Kommunikation med kunder och varuhus genom att hantera ärenden gällande reklamationer och Club Rusta
Säkerställande av leverans av online och hemleveransprodukter
Ansvara för kunddialoger i sociala medier
Hantering av DHL-ärenden, inklusive transportskador, reservdelar och försäkringsärenden
Säkerställa insikter och driva dessa internt
Administration av presentkort, utbetalningar och milersättning
Kontakt med ARN/Förbrukarrådet vid behov
Vi söker dig som
Har förmågan att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på norska, svenska och engelska
Har en fullständig gymnasieexamen eller motsvarande
Har mycket god dator- och systemvana samt goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Har tidigare erfarenhet av kundservice, administration, försäljning och/eller andra serviceyrken
Det är meriterande om du har
Kunskaper i andra nordiska språk
Intern kunskap om Rusta eller erfarenhet från arbete i Rustas varuhus
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är lyhörd för kundens behov och har en naturlig förmåga att sätta dig in i nya system. För att trivas som Customer service-medarbetare hos Rusta uppskattar du administrativa arbetsuppgifter samtidigt som du är utåtriktad och har en stark serviceinriktning. Du har förmågan att inte bara lösa ärenden här och nu, utan också att uppmärksamma mönster. Det gör att du kan bidra till långsiktiga förbättringar och förenkla för deras kunder. Du trivs i ett dynamiskt och högt arbetstempo och har lätt för att skapa nya kontakter både internt och externt. På Rusta får du möjlighet att kontinuerligt lära dig nya saker och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö.
OBS: på slutkandidaten kommer det genomföras en referenstagning och bakgrundskontroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5Y2BZM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9807186